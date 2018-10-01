Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Distribuição de água vira discórdia política em São Mateus
Gutman Uchôa de Mendonça

Distribuição de água vira discórdia política em São Mateus

Políticos quase quebraram a Petrobras. Mas na minha São Mateus, querem o fígado do prefeito por distribuir água

Publicado em 01 de Outubro de 2018 às 18:35

Públicado em 

01 out 2018 às 18:35

Colunista

Água gera discórdia em São MateusGutman Uchôa de Mendonça*
Não é do meu tempo, mas lá no meu São Mateus, teve um prefeito, como diziam por lá, analfabetão, da “rede rasgada”, que não se importava com o que falava e muito menos com o lugar e a hora.
Contam as más línguas mateenses que o senhor Amocim Leite (foi reeleito para quatro mandatos) era um homem realmente extrovertido e, em certo ponto, divertido. Quando eleito, no seu primeiro mandato, a banda de música, chamada Lira Mateense, no salão nobre da prefeitura, ensaiou tocar o Hino Nacional. Eis que Amocin, diante da plateia que se posicionava em atitude solene, perfilada, passou o braço na cintura de sua mulher, dizendo: “Vamos, milha filha. Vamos dançar esse sambinha...”.
Ficou famoso com suas saídas, compondo o anedotário que enriqueceu a verve mateense, que o reelegeu seguidamente por quatro mandatos, até que cassaram-no.
Temos atualmente o caso de Daniel da Açaí, homem que pegou o apelido de uma banca que vende suco da tal fruta. Ele acabou alcançado pela Justiça Eleitoral por ter distribuído água de graça à população, abastecida de sua fonte particular.
Sem gastar um centavo dos cofres públicos, ele saía distribuindo água pela cidade, uma vez que, com a influência do mar sobre as águas do Rio Cricaré, o manancial onde era feita a captação para o abastecimento da cidade acabou contaminado. A caridade do prefeito vem lhe custando caro, devido à ação dos seus inimigos políticos, que querem comer seu fígado de qualquer maneira.
Ninguém se apiedou dos moradores de São Mateus, mas o senhor do açaí, vendo que sua bondade poderia lhe render alguns votos, passou a distribuir água de sua bica.
Conheço o prefeito mateense pelo noticiário. Apenas sei, através de mateenses, que sua eleição deveu-se ao reconhecimento da população, que passou a beber água melhor do que a servida pela companhia que explora os serviços de distribuição na cidade.
Vejam que alguns políticos quase quebram a Petrobras, roubam bancos oficiais, carregam malas e mais malas com milhões e ainda assim concorrem nas eleições. Tem alguns que levaram milhões para o exterior, compraram até banco para depositar caminhões de dinheiro fruto de roubo e propina. No caso da minha terra, querem o fígado do prefeito Açaí porque ele apenas distribuía água.
*O autor é jornalista
 

Tópicos Relacionados

água Petrobras São Mateus
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Atrações do final de semana
Agenda HZ: Silva, Renato Albani, Thiaguinho e Capital Inicial neste fim de semana no ES
Stênio Garcia após harmonização facial
Em meio a briga com as filhas, Stênio Garcia passa mal e é hospitalizado após aniversário
Senador Magno Malta é internado em hospital após passar mal
Magno Malta é internado em hospital após passar mal em Brasília

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados