Disque-Denúncia 181 cresce 30% e bate recorde no Espírito Santo

O denunciante de crimes não precisa se identificar no Disque-Denúncia 181 Crédito: Reprodução da internet

O Disque-Denúncia 181 bateu recorde de denúncias recebidas no ano passado. Foram 52.660 comunicações recebidas ao longo de 2019, frente as 40.430 de 2018. Trata-se do maior quantitativo já contabilizado no serviço com um aumento de 30% em relação ao período anterior.

Os destaques do 181 no ano passado: 101% a mais de drogas apreendidas decorrentes de denúncias à central (816 kg contra 374 kg de 2018); 57,7% a mais de pessoas detidas (1.431 a 895); e 109% a mais de munições apreendidas (4.873 contra 2.242).

O serviço do Disque-Denúncia informou, pelo seu site, que no primeiro semestre de 2020 terá mais três ícones de crimes específicos para denúncias no site www.disquedenuncia181.es.gov.br : crimes cibernéticos, pessoas desaparecidas e crimes eleitorais.

Também terá o Chatbot, atendimento realizado pelo atendente virtual do Disque-Denúncia que irá orientar e conduzir o registro de denúncias on-line pelo site e pelo Facebook, além de passar outras informações de interesse público.

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