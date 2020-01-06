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Leonel Ximenes

Disque-Denúncia 181 cresce 30% e bate recorde no Espírito Santo

Foram 52.660 comunicações recebidas ao longo de 2019, frente as 40.430 de 2018

Publicado em 06 de Janeiro de 2020 às 15:21

Públicado em 

06 jan 2020 às 15:21
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O denunciante de crimes não precisa se identificar no Disque-Denúncia 181 Crédito: Reprodução da internet
O Disque-Denúncia 181 bateu recorde de denúncias recebidas no ano passado. Foram 52.660 comunicações recebidas ao longo de 2019, frente as 40.430 de 2018. Trata-se do maior quantitativo já contabilizado no serviço com um aumento de 30% em relação ao período anterior.
Os destaques do 181 no ano passado: 101% a mais de drogas apreendidas decorrentes de denúncias à central (816 kg contra 374 kg de 2018); 57,7% a mais de pessoas detidas (1.431 a 895); e 109% a mais de munições apreendidas (4.873 contra 2.242).
O serviço do Disque-Denúncia informou, pelo seu site, que no primeiro semestre de 2020 terá mais três ícones de crimes específicos para denúncias no site www.disquedenuncia181.es.gov.br :  crimes cibernéticos, pessoas desaparecidas e crimes eleitorais.
Também terá o Chatbot, atendimento realizado pelo atendente virtual do Disque-Denúncia que irá orientar e conduzir o registro de denúncias on-line pelo site e pelo Facebook, além de passar outras informações de interesse público.

NOVAS PARCERIAS

E, para finalizar, será firmada uma parceria com a Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas para divulgação e recebimento de denúncias no site de todas as pessoas desaparecidas no Estado. A meta é publicar (com autorização da família) fotos e qualificação dos desaparecidos.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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