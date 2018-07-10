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Vitor Vogas

Dirigentes partidários almoçam juntos para escolher substituto de Hartung

Encontro nesta terça-feira reúne representantes de MDB, PSDB, PSD, PRB e PROS

Publicado em 10 de Julho de 2018 às 12:30

Públicado em 

10 jul 2018 às 12:30
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Dirigentes partidários vão definir um possível nome de consenso em almoço no Hotel Senac, na Ilha do Boi Crédito: Divulgação/Senac
Representantes dos partidos da base do governador Paulo Hartung (MDB) se reúnem no início da tarde desta terça-feira (10) para avaliarem o anúncio de Hartung de que não concorrerá à reeleição e para começarem a escolher, em conjunto, o substituto do governador na chapa majoritária do grupo.
O encontro ocorre no restaurante do Hotel Senac, na Ilha do Boi. Entre os participantes estão o presidentes estaduais do PSD, Neucimar Fraga; do PROS, Sandro Locutor; do PRB, Erick Musso; do PTB, Serjão Magalhães; do PTC, Eliana Dadalto; e do PEN, Rafael Favatto. Também estarão presentes o secretário-geral do PSDB no Espírito Santo, Vandinho Leite; e o chefe do gabinete de Paulo Hartung, Paulo Roberto Ferreira (MDB), como representante de Lelo Coimbra (em Brasília), presidente estadual do MDB.
O almoço dos dirigentes partidários foi confirmado por Sandro Locutor e por outra fonte que prefere não se identificar. Trata-se de um primeiro desdobramento do anúncio do governador, que provocou uma reviravolta no jogo eleitoral e agora obriga os líderes partidários a se reorganizarem diante do novo cenário, sem Hartung na disputa. 
O objetivo dos dirigentes que orbitam em torno de Hartung é garantir que o grupo político não se disperse e que, dentre os partidos que o compõem, seja escolhido um candidato de consenso ao governo para substituir o governador.
REUNIÃO NO GABINETE DE FERRAÇO 
O almoço nesta terça-feira foi convocado na noite anterior, em uma primeira reunião realizada no gabinete do senador Ricardo Ferraço (PSDB), em Vitória. Após o anúncio do governador Paulo Hartung, Ferraço recebeu políticos como Amaro Neto (PRB), Lelo Coimbra (MDB), Roberto Carneiro (PRB), Octaciano Neto (PSDB), entre outros.
Ali, eles já começaram a avaliar a nova conjuntura e colocaram as cartas na mesa sobre potenciais substitutos de Hartung. Os nomes citados por participantes da conversa foram os de Ferraço e de Amaro. O grupo decidiu levar a discussão para um nível mais partidário, o que explica o almoço desta terça-feira entre os dirigentes.
 

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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