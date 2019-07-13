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Transformação

Diretora de escola da Serra é finalista no Prêmio Educador Nota 10

Após dar início à gestão da escola Jones José do Nascimento, em Central Carapina, a diretora Juliana Rohsner transformou o ambiente escolar que era tomado por violência

Publicado em 

13 jul 2019 às 00:07

Publicado em 13 de Julho de 2019 às 00:07

Juliana está entre os 50 finalistas Crédito: Reprodução | Facebook
O bom desenvolvimento escolar de alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Jones José do Nascimento, em Central Carapina, na Serra, fez com que a diretora Juliana Rohsner fosse finalista da 22ª edição do Prêmio Educador Nota 10. Ela teve um trabalho aprovado entre quase cinco mil projetos inscritos.

ALTO ÍNDICE DE VIOLÊNCIA

EEEFM Jones José do Nascimento, na Serra Crédito: Arquivo Pessoal
Juliana contou que em 2016, ano em que assumiu a gestão da unidade escolar, a instituição possuía um alto índice de violência, o que trazia um grande risco de fechamento da escola. Inclusive, segundo ela, logo quando entrou na instituição o diretor anterior tinha sido ameaçado de morte por alunos. 
"Durante esses três anos a gente conseguiu fazer um trabalho de resgate, de identidade mesmo, de uma cultura escolar normal, e a gente conseguiu reduzir muito os atos infracionais", contou a profissional.
Para começar o processo de transformação, Juliana contou com a ajuda da comunidade, da Secretaria de Estado da Educação (Sedu) e do dinheiro das premiações adquiridas ao longo de três anos, no valor total de R$ 100 mil.

AS MUDANÇAS

Segundo a gestora, a mudança na escola começou na estrutura do local — que estava em situação precária. Eles realizaram um mutirão de limpeza e a organização dos espaços. As paredes com pichações também foram pintadas e adesivadas com mensagens positivas aos alunos. 
Com a escola reformada e pronta para receber os alunos, diversos projetos foram organizados, como: passeios, festas e palestras. A obra da quadra de esportes, que a comunidade de Central Carapina esperava há mais de 30 anos pelo término da construção, foi reativada e inaugurada durante a gestão de Juliana.
O método de ensino dos alunos foi transformado. Os professores fizeram novos planos de ensinos, com muitos projetos. O contato com a família de alunos, que não compareciam à escola por medo, também foi um dos pontos da transformação.
Devido às mudanças, a escola teve um grande avanço nas avaliações do Programa de Avaliação da Educação Básica do Espírito Santo (Paebes) e no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

PESQUISA INTERNA

Um levantamento realizado pela direção em 2016, aplicada em 413 alunos, mostra que 20% dos estudantes tinham um sentimento negativo pela escola. Após a reforma, a instituição foi avaliada positivamente pelos alunos.

RECONHECIMENTO

Por conta das transformações da unidade escolar, a instituição foi vencedora de diversos prêmios.
2016
-  1º lugar na categoria em Gestão Administrativa, no Prêmio Estadual Sedu de Boas Práticas;
2017
- 1º lugar na categoria Gestão Pedagógica, no Prêmio Estadual Sedu de Boas Práticas;
- 1º lugar na categoria coordenador de turno, no Prêmio Estadual Sedu de Boas Práticas;
- Entre as cinco melhores escolas no Prêmio Nacional de Referência em Gestão Escolar, sendo o 1º lugar da Região Sudeste;

EXPECTATIVA

No Prêmio Educador Nota 10, Juliana está participando da categoria gestor escolar. "A gente já está comemorando essa primeira conquista de estar entre os 50, por foram quase 5 mil projetos, então você está entre 1%. Já é para se comemorar. Nós estamos com a expectativa grande de que a gente vai estar entre os 10", disse.
"Acreditem no potencial dos seus alunos, acreditem no poder transformador da educação. Nossas palavras e ações mudam o rumo de algumas vida."
Juliana Rohsner - Diretora

AVALIAÇÃO

No último mês, o projeto de Juliana passou pelo olhar criterioso da Academia de Selecionadores — que é responsável por analisar os trabalhos. Além da leitura dos cases, foram realizadas entrevistas com os educadores e solicitados materiais para a comprovação dos avanços de aprendizagem dos estudantes em suas escolas.  
> OPINIÃO | Violência expõe a desconexão crescente entre alunos e professores
Ao todo, foram escolhidos 50 projetos, da Educação Infantil ao Ensino Médio, incluindo o EJA (Educação de Jovens e Adultos), realizados em escolas públicas de  17 estados. 
O resultado sai na próxima quarta-feira (17), e cada um dos 10 vencedores do prêmio ganha um vale-presente no valor de R$ 15 mil, além de todas as despesas pagas para participar da cerimônia de premiação, que vai acontecer em setembro, em São Paulo.
> MEC quer divulgar boas práticas de professores

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