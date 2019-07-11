Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Editorial
  • Violência expõe a desconexão crescente entre alunos e professores
Opinião da GAZETA

Violência expõe a desconexão crescente entre alunos e professores

A ameaça sofrida por professora de Guriri, no Norte do Estado, enquadra-se neste cenário trágico que torna o desafio de tirar o país do abismo educacional ainda mais difícil

Públicado em 

10 jul 2019 às 22:39

Colunista

Escola Estadual Wallace Castelo Dutra, onde aluno ameaçou a professora Crédito: Reprodução/Google Street View
A pesquisa mais recente realizada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), com dados de 2013, colocou o Brasil no topo do ranking da violência contra professores. A ameaça sofrida pela professora de Guriri, no Norte do Estado, enquadra-se neste cenário trágico que torna o desafio de tirar o país do abismo educacional ainda mais difícil.
> Opinião: Violência não respeita portões de colégios e invade salas de aula 
Costuma-se bradar, com razão, que a solução para as calamidades brasileiras, da baixa produtividade econômica à criminalidade, sempre passa pela qualidade da educação. Mas como tornar o ensino atraente às novas gerações, diante de tantas distrações e seduções, na internet ou no mundo real? Para um professor, fazer-se respeitado em sala de aula já encontra obstáculos suficientes no dia a dia, mas quando a indisciplina se transforma em intimidações tão graves quanto um “vou arrancar suas duas pernas” é sinal de que estamos falhando como sociedade.
É a inversão de valores, que nada tem a ver com o tom geralmente moralista da expressão, unida à incapacidade de mostrar aos mais jovens o quanto o conhecimento acumulado nos anos escolares pode ser transformador. Algo que não pode ser arrancado por ninguém.
Vale a defesa de políticas públicas que aumentem a segurança nas escolas e salvaguardem os professores, garantindo sua integridade física e emocional. Mas qualquer medida que endureça as punições traz consigo certa tristeza: a constatação de que alunos e professores estão cada vez mais distantes, sendo que se trata de uma relação que deveria estar sacralizada, por ser das mais saudáveis e férteis, algo basilar em qualquer sociedade que valorize o conhecimento como uma virtude inegociável.

Tópicos Relacionados

Educação guriri
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados