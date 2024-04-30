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Vicente Duarte

Mito ou verdade? Veja 5 crenças comuns sobre investimentos

Desmistifique algumas ideias comuns em relação aos investimentos e saiba tomar decisões mais conscientes

Públicado em 

30 abr 2024 às 08:31
Vicente Duarte

Colunista

Vicente Duarte

Nos últimos anos, o interesse dos brasileiros por investimentos tem crescido significativamente. Com isso, surgem muitas dúvidas e mitos que cercam o universo financeiro. Neste artigo, vamos explorar algumas dessas crenças comuns, separando o que é real do que é apenas mito.

01

Investir é só para os ricos

Mito. Muitas pessoas acreditam que é preciso ter uma grande quantia de dinheiro para começar a investir. No entanto, a verdade é que qualquer valor é suficiente para dar os primeiros passos. Opções como a poupança permitem investimentos com pequenos valores, e diversificar a carteira ao longo do tempo é uma estratégia inteligente para potencializar os rendimentos, independentemente do montante inicial.

02

É melhor investir em ações do que em renda fixa

Mito. Algumas pessoas pensam que investir em ações é sempre mais lucrativo do que investir em produtos de renda fixa. No entanto, a verdade é que ambos têm seus prós e contras, e a escolha depende do perfil de cada investidor. Enquanto as ações podem oferecer retornos mais altos, elas também são mais voláteis e podem envolver mais riscos. Por outro lado, os produtos de renda fixa oferecem retornos mais previsíveis e são mais adequados para investidores avessos a riscos.

03

Investimentos de longo prazo sempre são mais rentáveis

Mito. Alguns acreditam que investir por um longo período sempre resultará em retornos mais altos. No entanto, a verdade é que o horizonte de investimento ideal varia de acordo com os objetivos financeiros e a tolerância ao risco de cada pessoa. Embora o investimento a longo prazo possa oferecer vantagens, como a possibilidade de aproveitar o poder dos juros compostos, é importante revisar regularmente a carteira de investimentos e ajustar a estratégia conforme necessário.

04

O mercado financeiro é uma espécie de cassino

Mito. Alguns veem o mercado financeiro como um lugar de jogo e especulação, onde apenas os sortudos ganham dinheiro. No entanto, a verdade é que, embora exista volatilidade e risco no mercado, os investimentos podem ser fundamentados em análises sólidas e estratégias de longo prazo. Investidores bem-sucedidos tomam decisões com base em fundamentos econômicos e financeiros, ao invés de confiar na sorte.

05

É sempre melhor investir por conta própria do que com a ajuda de um profissional

Mito. Algumas pessoas acreditam que podem obter melhores resultados investindo por conta própria, sem a ajuda de um profissional financeiro. No entanto, a verdade é que um consultor financeiro qualificado pode oferecer orientação especializada, personalizada de acordo com as necessidades e objetivos de cada cliente. Eles podem ajudar a criar uma estratégia de investimento adequada, monitorar o desempenho da carteira e fazer ajustes conforme necessário.
Em conclusão, é essencial desmistificar os conceitos comuns sobre investimentos para que os investidores possam tomar decisões informadas e alcançar seus objetivos financeiros. Com acesso a informações adequadas e o apoio de profissionais qualificados, é possível construir uma carteira de investimentos sólida e alcançar o sucesso financeiro a longo prazo.

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Vicente Duarte

Graduado em Economia pela Ufes, com MBA em Gestao Financeira e Controladoria pela FGV e MBA em Digital Business pela USP. Atua ha 15 anos no mercado financeiro e atualmente e diretor do Banestes.

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