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Dinheiro

Mercado financeiro entra em modo de espera por eleição presidencial

Com as pesquisas mostrando mudanças, poderemos observar certos setores e ativos apresentando volatilidade elevada, principalmente as estatais

Publicado em 19 de Outubro de 2022 às 11:43

Públicado em 

19 out 2022 às 11:43
Romero Oliveira

Colunista

Romero Oliveira

Após o primeiro turno, observamos uma reação positiva do mercado. O índice Bovespa subiu mais que 5% na segunda-feira pós pleito, refletindo uma diferença de expectativa pré-eleições.
Agora faltam menos de duas semanas para o segundo turno e o mercado adota uma postura mais conservadora, se mantendo em modo de espera. A liquidez dos ativos diminuiu frente a média histórica e, devido à incerteza do resultado, os agentes de mercado não estão assumindo posições relevantes.
Com as pesquisas mostrando mudanças, poderemos observar certos setores e ativos apresentando volatilidade elevada, principalmente as estatais.
Após as eleições, se espera que o nível de liquidez e volatilidade do mercado aumente, visto que, com uma visão mais clara em relação as perspectivas fiscais, os mercados ajustarão suas posições.
Urna eletrônica
Urna eletrônica Crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil
Historicamente, a volatilidade do mercado em anos eleitorais se mantém elevada três meses antes e três meses depois das eleições, principalmente quando novos governos são eleitos e os investidores aguardam por maiores informações em relação ao que realmente será executado pelo novo governante.
Dessa vez, ambos os lados já estiveram com a caneta - e o mercado já tem uma ideia do que esperar de cada um. Portanto, o ajuste pode ser rápido!

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