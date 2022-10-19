Mercado financeiro entra em modo de espera por eleição presidencial

Após o primeiro turno, observamos uma reação positiva do mercado. O índice Bovespa subiu mais que 5% na segunda-feira pós pleito, refletindo uma diferença de expectativa pré-eleições.

Agora faltam menos de duas semanas para o segundo turno e o mercado adota uma postura mais conservadora, se mantendo em modo de espera. A liquidez dos ativos diminuiu frente a média histórica e, devido à incerteza do resultado, os agentes de mercado não estão assumindo posições relevantes.

Com as pesquisas mostrando mudanças, poderemos observar certos setores e ativos apresentando volatilidade elevada, principalmente as estatais.

Após as eleições, se espera que o nível de liquidez e volatilidade do mercado aumente, visto que, com uma visão mais clara em relação as perspectivas fiscais, os mercados ajustarão suas posições.

Urna eletrônica Crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil

Historicamente, a volatilidade do mercado em anos eleitorais se mantém elevada três meses antes e três meses depois das eleições, principalmente quando novos governos são eleitos e os investidores aguardam por maiores informações em relação ao que realmente será executado pelo novo governante.