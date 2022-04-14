Empresas aguardam melhor cenário para abrir capital na bolsa

A distribuição inicial de ações de empresas na bolsa de valores, conhecida pela sigla IPO (Initial Public Offering ou Oferta Pública Inicial), está parada em 2022. O cenário em nada lembra aquele que tivemos nesse mesmo período do ano passado, quando vivíamos um momento muito positivo para os IPOs, com investidores se movimentando para adquirir partes de companhias e empresas se capitalizando para conseguir, de alguma forma, executar seus projetos de expansão e melhorias.

Em 2021, assim como em 2020, várias empresas vieram a mercado para abrir capital na bolsa. Foram anos historicamente muito fortes para os IPOs, mas 2022 tem sido o contrário. Desde o começo do ano não tivemos nenhum IPO, nenhum novo lançamento de ações no Brasil, por conta do cenário de incerteza, juros altos e inflação alta que estamos vivendo.

Bolsa de Valores Crédito: Rawpixel / Getty Images/iStockphoto

Observamos que os investidores domésticos estão saindo de bolsa em alguma medida. Quando vemos o fluxo de capital dos fundos de ações nos últimos meses, percebemos que temos tido meses seguidos de retirada de capital, apesar do fluxo estrangeiro entrante.