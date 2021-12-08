Bolsa enfrenta perdas, mas lucro de empresas abre caminho para o investidor

Pelo quinto mês consecutivo, a Bolsa brasileira fechou no negativo. No mês de novembro, a retração foi de 1,5%, acumulando 19,6% de queda nos últimos cinco meses.

Do outro lado, a 3ª temporada de resultados das empresas listadas em bolsa mostrou um cenário otimista. Mais da metade das empresas que compõe o índice Ibovespa reportaram lucros operacionais acima do esperado.

Uma maneira simples, mas não suficiente de buscar entender se um ativo está “barato” ou “caro” é analise a relação Preço\Lucro (P\L). Atualmente o índice negocia com uma relação P/L de aproximadamente 7,6x, um desconto de quase 30% em relação à sua média histórica de 11,2x.

Poucas vezes o índice negociou com desconto tão elevado e, analisando pelo retrovisor, o investidor oportunista e paciente transformou momentos “caóticos” como esse em ganhos, e aqui chamo a atenção para ganhos como sinônimo de ganhos de longo prazo! Porém, quando tiramos commodities e energia dessa análise a relação se encontra bem próxima da média histórica. Portanto, seletividade!

Anos eleitorais são historicamente voláteis para bolsa e o cenário macroeconômico continuará sendo desafiador. Do outro lado, no fim do dia o investidor é sócio das empresas que detém ações, e nesse momento, uma parte relevante delas está vivendo um excelente momento, com baixo endividamento, caixas robustos e lucros crescentes. Para o otimista, o copo está meio cheio e o pessimismo já está no preço.