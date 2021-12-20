IPVA e IPTU à vista ou parcelados? Com Selic alta, veja a melhor opção

O ano de 2022 já está batendo à porta e com ele as contas que sempre estão no orçamento das famílias nos meses iniciais, como os impostos cobrados por municípios e pelos Estados.
No caso do IPVA, o calendário de pagamentos já saiu no Espírito Santo e em algumas outras unidades da federação. Em território capixaba é garantido 5% de desconto à vista.
Já as prefeituras estão ainda fechando o calendário do IPTU. E como é de praxe, devem oferecer uma bonificação para quem pagar a de uma vez.
Mas com a Selic em trajetória, hoje, a taxa está em 9,25% ano, vale a pena parcelar para aplicar o dinheiro ou liquidar em única parcela, garantindo assim um valor menor. Confira dicas no vídeo acima.