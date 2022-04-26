Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Greve no Banco Central

O que é o boletim Focus e por que ele faz falta quando não é divulgado

O relatório ficou três semanas sem ser publicado por conta da greve dos trabalhadores do Banco Central, que é responsável por reunir as informações do mercado

Públicado em 

26 abr 2022 às 10:12
L�lio Monteiro

Colunista

L�lio Monteiro

Banco Central
Banco Central Crédito: Agência Brasil
Durante três semanas, não foi divulgado o relatório Focus, de periodicidade semanal. As informações são colhidas na sexta-feira, e o resultado sai na segunda-feira seguinte pela manhã. O motivo é a greve dos funcionários do Banco Central do Brasil. Nesta terça-feira pela manhã (26), excepcionalmente, o Banco divulgou o relatório desta semana e também das três semanas anteriores.
É uma oportunidade de entendermos por que esse relatório é importante, merece o nosso acompanhamento e faz falta enquanto não é divulgado.
O relatório Focus é fruto de pesquisa com as principais instituições financeiras junto aos seus setores de análise econômica, compilando as projeções de diversos indicadores relevantes da economia. Em outras palavras, as instituições enviam suas projeções para o Banco Central, que organiza e trata as informações recebidas, produzindo um resultado consolidado.
E não fica restrito somente ao PIB, Inflação e cotação do Dólar, onde o mercado coloca mais atenção, mas também contempla o IGP-M, Conta Corrente (Governo Central em Dólar), Investimento Direto, Balança Comercial, Dívida Líquida do Setor Público, e Resultados Primário e Nominal do Governo.

Veja Também

Entenda por que a Poupança não é o investimento mais seguro que existe

Inflação em alta, alimentos mais caros. O que fazer?

É importante lembrar que o relatório não reflete a opinião do Governo ou do Banco Central, que tem suas próprias projeções. Mas é uma amostra qualificada do que o mercado financeiro pensa, sendo o seu resultado observado pelo próprio Governo em suas decisões, principalmente aquelas ligadas à política monetária.
Além disso, o Banco Central promove um ranking das instituições que fazem as melhores contribuições, ou seja, que acertam mais nas suas projeções. Uma boa posição nesse ranking é algo valorizado no mercado financeiro, porque é um indicador de competência dos profissionais e das instituições. Tanto que as instituições reconhecidas como TOP 5 nos respectivos indicadores são tratadas e divulgadas separadamente dos demais, havendo portanto o IPCA e o IPCA TOP 5, por exemplo.
É comum que o indicador TOP 5 inicie alguns movimentos de ajuste antes do indicador geral, ou com mais velocidade na mudança dos números, o que se torna motivo de comentário e atenção do mercado. De certa forma, as instituições classificadas como TOP 5 ganham certo poder de influência.
E para aqueles que trabalham com o "output" do relatório Focus, que são os seus números finais, é importante conhecer os números em si, e também para que direção eles estão indo. Logicamente, as projeções do relatório não acertam tudo, muito longe disso. Por vezes, os números do relatório Focus não batem com aquilo que o mercado está precificando no momento, e está tudo bem. Essa relação entre projeções e cotações do mercado também é uma informação, principalmente quando há discordância, o que enriquece o debate.
Portanto, devemos considerar que o relatório em si é relevante e muito importante para o mercado e para os investidores. E faz falta quando não é publicado, sem dúvida.

Veja Também

Golpes, pirâmides e estelionato: veja como ficar longe das fraudes financeiras

Selic mais alta cria oportunidades de investimento além da Renda Fixa

Comprar imóveis ou Fundos Imobiliários? Entenda as diferenças

L�lio Monteiro

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Marido mata mulher a facadas e fere filho adolescente em SP, diz polícia
Imagem de destaque
Suposta “revelação” leva família a mandar matar entregador de Cariacica
Imagem de destaque
Os argumentos do relator da CPI para pedir indiciamento de 3 ministros do STF e do PGR

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados