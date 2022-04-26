O que é o boletim Focus e por que ele faz falta quando não é divulgado

Banco Central Crédito: Agência Brasil



Durante três semanas, não foi divulgado o relatório Focus, de periodicidade semanal. As informações são colhidas na sexta-feira, e o resultado sai na segunda-feira seguinte pela manhã. O motivo é a greve dos funcionários do Banco Central do Brasil . Nesta terça-feira pela manhã (26), excepcionalmente, o Banco divulgou o relatório desta semana e também das três semanas anteriores.

É uma oportunidade de entendermos por que esse relatório é importante, merece o nosso acompanhamento e faz falta enquanto não é divulgado.

O relatório Focus é fruto de pesquisa com as principais instituições financeiras junto aos seus setores de análise econômica, compilando as projeções de diversos indicadores relevantes da economia. Em outras palavras, as instituições enviam suas projeções para o Banco Central, que organiza e trata as informações recebidas, produzindo um resultado consolidado.

E não fica restrito somente ao PIB, Inflação e cotação do Dólar, onde o mercado coloca mais atenção, mas também contempla o IGP-M, Conta Corrente (Governo Central em Dólar), Investimento Direto, Balança Comercial, Dívida Líquida do Setor Público, e Resultados Primário e Nominal do Governo.

É importante lembrar que o relatório não reflete a opinião do Governo ou do Banco Central, que tem suas próprias projeções. Mas é uma amostra qualificada do que o mercado financeiro pensa, sendo o seu resultado observado pelo próprio Governo em suas decisões, principalmente aquelas ligadas à política monetária.

Além disso, o Banco Central promove um ranking das instituições que fazem as melhores contribuições, ou seja, que acertam mais nas suas projeções. Uma boa posição nesse ranking é algo valorizado no mercado financeiro, porque é um indicador de competência dos profissionais e das instituições. Tanto que as instituições reconhecidas como TOP 5 nos respectivos indicadores são tratadas e divulgadas separadamente dos demais, havendo portanto o IPCA e o IPCA TOP 5, por exemplo.

É comum que o indicador TOP 5 inicie alguns movimentos de ajuste antes do indicador geral, ou com mais velocidade na mudança dos números, o que se torna motivo de comentário e atenção do mercado. De certa forma, as instituições classificadas como TOP 5 ganham certo poder de influência.

E para aqueles que trabalham com o "output" do relatório Focus, que são os seus números finais, é importante conhecer os números em si, e também para que direção eles estão indo. Logicamente, as projeções do relatório não acertam tudo, muito longe disso. Por vezes, os números do relatório Focus não batem com aquilo que o mercado está precificando no momento, e está tudo bem. Essa relação entre projeções e cotações do mercado também é uma informação, principalmente quando há discordância, o que enriquece o debate.