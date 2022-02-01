Como o Open Banking vai impactar positivamente o seu bolso?

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Open Banking, que em português significa “banco aberto”, é um conjunto de regras e tecnologias estabelecidas pelo Banco Central do Brasil que permite ao cliente, mediante consentimento expresso, compartilhar seus dados e seu histórico financeiro entre as instituições financeiras, de forma gratuita, segura e automática, em troca de ofertas personalizadas e condições de negócios diferenciadas.

Inicialmente, o modelo surgiu com foco nas transações financeiras realizadas entre bancos, mas agora já prevê a participação de corretoras de investimentos, companhias de câmbio e fundos de previdência, o que levou o mercado a também chama-lo de Open Finance, que significa Sistema Financeiro Aberto.

Independente do termo, o mais importante é que, nesse novo modelo, você passa a ser o protagonista, tendo autonomia sobre o compartilhamento dos seus dados e seu histórico financeiro e pode ser beneficiado com melhores ofertas de produtos financeiros.

Open Banking Crédito: Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Mas como, na prática, isso vai gerar benefícios para você e como pode ajudar o seu bolso? Conheça algumas possibilidades que surgem com o Open Banking no Brasil.

Melhores ofertas de produtos financeiros e taxas de juros mais atrativas

Com a possibilidade de compartilhamento dos seus dados e históricos financeiros entre os bancos, sejam eles tradicionais ou digitais, será possível pleitear condições diferenciadas nas ofertas de produtos e nos juros de empréstimos, uma vez que, a partir desses dados, as instituições financeiras poderão analisar com mais critério o seu perfil financeiro.

É importante lembrar que a definição da taxa de juros pelos bancos é diretamente influenciada pelo comportamento financeiro do cliente e pela probabilidade de inadimplência, além de outros fatores macroeconômicos.

Portanto, informações sobre o seu histórico financeiro, como o pagamento das contas em dia, os salários recebidos, o pagamento de prestações e o perfil de consumo no cartão de crédito, por exemplo, indicam se você é um bom pagador e, a partir disso, possibilitam a oferta de melhores taxas de juros.

Imagine que você possui uma conta em um determinado banco há anos, mas a taxa do financiamento está muito alta e você quer buscar taxas melhores em outros bancos em que você ainda não é cliente. Com o Open Banking, você vai poder utilizar o seu histórico financeiro para essa negociação sem precisar iniciar um relacionamento do zero, o que anteriormente não era possível.

Mais transparência e facilidade na sua gestão financeira

Outro benefício que o Open Banking promete é facilidade no gerenciamento do seu dinheiro, com a possibilidade de centralizar as informações de todas as suas contas em um único aplicativo de gestão financeira, centralizando todo o acompanhamento e controle de gastos em um único local.

Além disso, o novo modelo também possibilita a realização de transações financeiras utilizando recursos de contas distintas, em um único local. Nesse caso, você vai poder autorizar a utilização de saldo existente na conta de outros bancos a partir do aplicativo do seu banco principal, por exemplo.

Além de proporcionar que você tenha maior autonomia sobre o seu dinheiro, o Open Banking também impulsiona o acesso a produtos e serviços bancários com custos menores e mais transparência.