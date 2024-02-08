Saiba por que você pode perder dinheiro ao não usar a caixinha do Nubank

Há alguns meses, a Nubank alterou o formato de rendimento para os depósitos feitos por seus clientes. Com a alteração, o dinheiro deixado em conta corrente, a famosa NuConta, passou a render apenas 30 dias após sua entrada na conta.

Entretanto, os clientes ainda poderão optar pelo rendimento diário através das "Caixinhas", recurso que promete auxiliar os usuários na economia e na gestão de seu dinheiro. Nelas, os fundos serão aplicados em diferentes modalidades de investimento, sendo algumas ainda maiores que o encontrado no próprio CDI.

Para realizar a proposta, a empresa adotou dois principais formatos de rendimento, sendo eles: "RDB da Nubank" e o "Nu Reserva Imediata". A primeira alternativa rende 100% do CDI, sendo mais indicada para investimentos de curto prazo ou uma reserva de emergência, exemplifica o banco. Já a segunda opção trata-se de um fundo de renda fixa que pode superar a rentabilidade máxima do CDI no longo prazo, indicada para metas maiores. Porém a segunda opção traz também riscos.

As caixinhas utilizam os RDB do Nubank, bastante similar ao funcionamento dos Certificados de Depósito Bancário (CDBs) , e que é um "comprovante" de empréstimo a um banco. Neste caso, o valor fica sob custódia da Nubank, que oferece juros atrelados ao CDI — que, por sua vez, possui rendimentos atrelados a Taxa Selic. A modalidade também é assegurada pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC) e cada cliente possui um limite total de R$ 250 mil, válido para cada instituição financeira.

Há peculiaridades, entretanto, nas formas de resgate. Na Caixinha Reserva de Emergência, o dinheiro fica disponível para retirada a qualquer momento, enquanto nas demais alternativas os valores podem ser solicitados até às 14 horas de dias úteis, sendo liberados em até 4 horas. Após esse horário, em feriados ou final de semana, o recebimento é adiado para o próximo dia útil.

Da parte da Nubank, não há cobrança de taxas em investimentos RDB. Porém, há incidência de impostos obrigatórios comuns à Renda Fixa, sendo eles o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e o Imposto de Renda — este último atrelado à duração da aplicação. Em suma, o valor da taxa decresce conforme o investimento amadurece: até 180 dias, a porcentagem é fixada em 22,5%; acima de 720 dias, é cobrado 15% em cima dos valores.

O IOF, por outro lado, é isento em investimentos com prazo de resgate superior a 30 dias.

Outro ponto importante é que as Caixinhas da Nubank rendem mais a pena que a Poupança, já que ela atualmente rende aproximadamente 70% do CDI.