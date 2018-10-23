Diego Alves pisou na bola

Totalmente inoportuna a atitude do goleiro Diego Alves ao se recusar a viajar com a delegação do Flamengo para a partida contra o Paraná quando soube que seria reserva. O caso de indisciplina já foi entregue ao departamento jurídico do clube, mas vale uma análise da situação. Sem querer ser defensor do técnico Dorival Júnior, que aliás soube muito bem controlar o fato negativo, ele tem o direito de escalar quem quer que seja. E diga-se de passagem, vem fazendo um ótimo trabalho. A recusa de Diego Alves demonstrou que ele pensa individualmente e não no grupo, pois sua conduta poderia causar um problema sério no elenco para o jogo, por ter desrespeitado César, o goleiro titular. Ninguém discute as qualidades dele, mas o técnico no momento tem outra preferência. Ele deveria respeitar, como aliás deve se portar um bom profissional. Não existe em contrato nenhum, pelo menos que eu saiba, cláusula de titularidade. Apesar da pisada de bola, o elenco do Flamengo mostrou união e soube se manter afastado de qualquer problema, mantendo a sequência de vitórias no Campeonato Brasileiro com mais uma boa atuação da equipe na vitória de goleada sobre o lanterna Paraná.

Diego Alves está em situação delicada no Flamengo Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

PALMEIRAS BEM NA FITA

Com seu time alternativo, o Palmeiras segue líder. Aliás, merece registro a forma competitiva com que joga o time de Felipão. Os jogadores abraçaram as ideias do treinador. Já o Fluminense de Marcelo Oliveira deu uma demonstração de que encontrou sua melhor formação na vitória sobre o Atlético-MG. Comandado pela categoria de Sornoza, os atacantes Everaldo e Luciano vem funcionando muito bem na parte ofensiva, mesmo com o desfalque de Pedro. Destaques negativos ficaram por conta de Botafogo e Vasco, que demonstraram toda a fragilidade dos times. A atuação do Botafogo no Nilton Santos deixou os torcedores preocupados, pois este ano a diretoria do Glorioso conseguiu montar um time sem graça e carisma, o que torna um tormento atualmente assistir ao “Fogão”.

LIBERTADORES

Grêmio x River Plate (hoje) e Palmeiras x Boca Juniors (amanhã) serão as partidas de ida das semifinais da Libertadores. Amigos, é Brasil x Argentina. Apesar de reconhecer certa superioridade dos times brasileiros, eles terão que ser muito mais competitivos jogando em Buenos Aires para conseguir fazer bons resultados para os jogos de volta.

EM BOAS MÃOS