Dia da Mulher: palestra vai discutir a felicidade feminina

Os estudos no campo da Ciência da Felicidade apontam para o fato de que as mulheres, hoje, são mais infelizes do que os homens e do que elas foram no passado. Atualmente, as mulheres consomem duas vezes mais antidepressivos e ansiolíticos do que os homens. Para o tema, a psicóloga, mestre e doutora pela USP Angelita Scardua apresenta a palestra "O Declínio da Felicidade Feminina", no dia 7 de março, véspera do Dia Internacional da Mulher, na Nuvem Sublimação, em Vila Velha. Inscrições: [email protected]
ANIVERSÁRIO
O CARNAVAL DELES
Marcio e Roberta Mello curtem o feriado de Carnaval com amigos e familiares em seu refúgio praiano em Meaípe.
Belo Horizonte é o destino do empresário Arthur Bautz neste carnaval. A capital mineira é tomada pelos agitos dos bloquinhos de rua que arrastam multidões.
INAUGURAÇÃO
Rafael Gasparoni inaugura em março, em Vila Velha, a Figurati Revestimentos. A loja de revestimentos de alto padrão terá as melhores marcas do Brasil e do exterior, além de metais e louças. O projeto é da designer de Interiores, Flávia Dadalto.
PROJETO ARTISTA
Miro Soares, mineiro radicado em Vitória, foi escolhido pelo Centro Educacional Leonardo da Vinci como protagonista do projeto Artista Capixaba, realizado há sete anos com o nono ano do Ensino Fundamental. Multitalento, o fotógrafo, filmmaker, pesquisador, professor e viajante terá sua vida, obra e processo de criação estudados e, ao final, será promovida uma exposição coletiva com produções de Miro e dos alunos.