Dia da Mulher: palestra vai discutir a felicidade feminina

Angelita Scárdua Crédito: Mônica Zorzanelli

Angelita Scardua apresenta a palestra "O Declínio da Felicidade Feminina", no dia 7 de março, véspera do Dia Internacional da Mulher, na Nuvem Sublimação, em Vila Velha. Inscrições: Os estudos no campo da Ciência da Felicidade apontam para o fato de que as mulheres, hoje, são mais infelizes do que os homens e do que elas foram no passado. Atualmente, as mulheres consomem duas vezes mais antidepressivos e ansiolíticos do que os homens. Para o tema, a psicóloga, mestre e doutora pela USPapresenta a palestra "O Declínio da Felicidade Feminina", no dia 7 de março, véspera do Dia Internacional da Mulher, na Nuvem Sublimação, em Vila Velha. Inscrições: [email protected]

ANIVERSÁRIO

Andressa De Prá e Zezé Monteiro: celebrando idade nova, no Centro de Vitória Crédito: Mônica Zorzanelli

Maria Sanz e Flavia Dalla: na festa de Andressa e Zezé Crédito: Mônica Zorzanelli

Luciana Coelho, Flavia Carvalhinho, Juliane Rossi e Fabricio Fontana: festa no Centro de Vix Crédito: Mônica Zorzanelli

Marcelo Martins e Marcella Rosa Crédito: Mônica Zorzanelli

Renata Rosa, Andressa De Prá e Cristina Gomes Crédito: Mônica Zorzanelli

O CARNAVAL DELES

Marcio e Roberta Mello curtem o feriado de Carnaval com amigos e familiares em seu refúgio praiano em Meaípe.

Belo Horizonte é o destino do empresário Arthur Bautz neste carnaval. A capital mineira é tomada pelos agitos dos bloquinhos de rua que arrastam multidões.

INAUGURAÇÃO

Rafael Gasparoni inaugura em março, em Vila Velha, a Figurati Revestimentos. A loja de revestimentos de alto padrão terá as melhores marcas do Brasil e do exterior, além de metais e louças. O projeto é da designer de Interiores, Flávia Dadalto.

PROJETO ARTISTA