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Renata Rasseli

Dia da Mulher: palestra vai discutir a felicidade feminina

A psicóloga, mestre e doutora Angelita Scardua apresenta a palestra "O Declínio da Felicidade Feminina", no dia 7 de março, em Vila Velha

Publicado em 24 de Fevereiro de 2020 às 05:00

Públicado em 

24 fev 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Angelita Scárdua Crédito: Mônica Zorzanelli
Os estudos no campo da Ciência da Felicidade apontam para o fato de que as mulheres, hoje, são mais infelizes do que os homens e do que elas foram no passado. Atualmente, as mulheres consomem duas vezes mais antidepressivos e ansiolíticos do que os homens. Para o tema, a psicóloga, mestre e doutora pela USP Angelita Scardua apresenta a palestra "O Declínio da Felicidade Feminina", no dia 7 de março, véspera do Dia Internacional da Mulher, na Nuvem Sublimação, em Vila Velha.  Inscrições: [email protected]

ANIVERSÁRIO

Andressa De Prá e Zezé Monteiro: celebrando idade nova, no Centro de Vitória Crédito: Mônica Zorzanelli
Maria Sanz e Flavia Dalla: na festa de Andressa e Zezé Crédito: Mônica Zorzanelli
Luciana Coelho, Flavia Carvalhinho, Juliane Rossi e Fabricio Fontana: festa no Centro de Vix Crédito: Mônica Zorzanelli
Marcelo Martins e Marcella Rosa Crédito: Mônica Zorzanelli
Renata Rosa, Andressa De Prá e Cristina Gomes Crédito: Mônica Zorzanelli

O CARNAVAL DELES

 Marcio e Roberta Mello curtem o feriado de Carnaval com amigos e familiares em seu refúgio praiano em Meaípe.
Belo Horizonte é o destino do empresário Arthur Bautz neste carnaval. A capital mineira é tomada pelos agitos dos bloquinhos de rua que arrastam multidões.

INAUGURAÇÃO

Rafael Gasparoni inaugura em março, em Vila Velha, a Figurati Revestimentos. A loja de revestimentos de alto padrão terá as melhores marcas do Brasil e do exterior, além de metais e louças. O projeto é da designer de Interiores, Flávia Dadalto.

PROJETO ARTISTA

Miro Soares, mineiro radicado em Vitória, foi escolhido pelo Centro Educacional Leonardo da Vinci como protagonista do projeto Artista Capixaba, realizado há sete anos com o nono ano do Ensino Fundamental. Multitalento, o fotógrafo, filmmaker, pesquisador, professor e viajante terá sua vida, obra e processo de criação estudados e, ao final, será promovida uma exposição coletiva com produções de Miro e dos alunos.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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