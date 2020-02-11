Designer Ronaldo Barbosa estreia na Vitória Stone Fair

Ronaldo Barbosa, artista e designer Crédito: Divulgação

Ronaldo Barbosa se inspirou nas pinturas e esculturas de Victor Vasarely, pintor húngaro considerado “o Pai da Op Art” e seu trabalho combinando objetos geométricos em vários materiais, entregando uma ilusão de ótica, para marcar sua estreia na Vitória Stone Fair. No primeiro estande totalmente concebido pelo artista capixaba, os tradicionais granito Preto São Gabriel e o mármore Branco Clássico de uma das mais tradicionais empresas de mármore e granito de Cachoeiro do Itapemirim, pertencente à família Cola, ganharam ares contemporâneos. O espaço, que mais parece uma galeria de arte, oferece aos visitantes experiência única onde podem ver formas diferentes dependendo do ângulo em que estiverem.

INAUGURAÇÃO

Americo Buaiz Filho, Mariana Buaiz, Patricia e Leo de Castro: no open house da Escola Americana de Vitória Crédito: CAMILLA BAPTISTIN

PAPO DE DESIGN

Um dos profissionais em alta no mercado com grandes perspectivas de futuro é o designer. Criativo e antenado, ele é capaz de inovar nos mais diversos segmentos, como moda, indústria, serviços de tecnologia e outras atividades que proporcionem experiências ao usuário. No especial Papo Design, gravado nos estúdios de A Gazeta, o jornalista Cesinha Fernandes, o designer André Taveira e a coordenadora da Unidade de Design da Faesa, Danieli Carletti, conversam sobre essa área de atuação e as possibilidades de formação no Espírito Santo. O Centro Universitário oferta há 18 anos as graduações em Design de Interiores e de Moda e agora acaba de lançar Design de Produto e Design Gráfico, inaugurando a nova Unidade de Design. No site www.agazeta.com.br/designfaesa há um quizz para descobrir qual design combina mais com cada perfil e conteúdos atualizados sobre esse mercado.

CAFÉ DA TARDE

Larissa Cabral, Maria Tereza Nader, Claudia Judice Folador e Denise Zon em encontro de profissionais da arquitetura, design e decoração, em Santa Lúcia. Crédito: Divulgação

NOVO ESPAÇO

Sempre ligado em novidades para o segmento de festas, Ildo Steffen anuncia que, em breve, inaugura novo espaço na área externa do seu Centro de Eventos. A área verde gourmet promete ser ponto de encontro para happy hours, churrascos, festas e até as after parties das formaturas que agitam o salão interno do Centro de Eventos na Serra.

ALMOÇO DE CARNAVAL

As empresárias e irmãs Flavia e Xuxu Neffa estão preparando um almoço especial inspirado nas cores do carnaval para esta quarta-feira (12) em seus restaurantes do Centro de Vitoria e de Santa Lúcia.

CARNAVAL EM NYC

A terapeuta capilar naturalista Paula Breder segue para Nova York no próximo dia 15 e retorna após o Carnaval no dia 27.

CARNAVAL NA EUROPA

O cirurgião plástico Filipe Canal está na Europa com a família curtindo férias. Por lá eles permanecem por 15 dias. O roteiro da viagem inclui Portugal e Paris.

CUSTOMIZANDO ABADÁS

Flávia Saade está ajudando as elegantes da Ilha a criar modelos para seus abadás de carnaval com tecidos com muito brilho e paetês.

ATLETA CAPIXABA

A nutricionista e atleta capixaba Fernanda Pignaton Crédito: Nilton Reis