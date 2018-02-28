Desenhos históricos do Estado são digitalizados

Igreja de Nossa Senhora da Ajuda, em Araçatiba, em Viana, um dos desenhos feitos por André Carloni que foram digitalizados Crédito: Imagem: Museu Solar Monjardim

Produzidos entre as décadas de 1940 e 1960, os desenhos históricos feitos pelo arquiteto ítalo-capixaba André Carloni foram conservados, digitalizados e receberam novo acondicionamento no Museu Solar Monjardim, em Jucutuquara, onde fica o acervo. O projeto foi executado pelo Núcleo de Conservação e Restauração da Ufes.

Os temas

O acervo iconográfico retrata principalmente as fachadas e plantas arquitetônicas de igrejas tombadas no o Espírito Santo, como o Convento da Penha e a Igreja dos Reis Magos em Nova Almeida, dentre outras. O demais desenhos são de paisagens urbanas de Vitória no final do século XIX e início do século XX.

A fila

Aconteceu ontem no gabinete de um desembargador no Tribunal de Justiça. Advogados em fila esperavam pelo atendimento do magistrado quando o desembargador Dair José Bregunce (que tem prioridade nesses casos) apareceu de repente.

O respeito

Bregunce viu o movimento, deu meia-volta e falou: “Volto mais tarde. A fila é democrática”. Um belo exemplo.

Água fria

O clima foi de tranquilidade na prestação de contas do governador na Assembleia. Na véspera, Hartung já confidenciava a pessoas próximas que não iria partir para o confronto, como fizera César Colnago no ano passado, na condição de governador interino.

Será mesmo?

Ferrenho opositor do governador, Sérgio Majeski (ainda no PSDB) começou sua intervenção com um “que bom o senhor está aqui”.

Bateu

Na pergunta do deputado Freitas (PSB) sobre segurança, Hartung aproveitou para criticar violentamente o programa Estado Presente: “Só existia no papel!”.

E não levou

Curiosamente, os dois deputados do PSB – Freitas e Bruno Lamas – não saíram em defesa do programa que foi a vitrine política da gestão do ex-governador Casagrande.

Chegou, viu, saiu

Rompido com o governo, Theodorico Ferraço (DEM) chegou atrasado, registrou presença na Casa e foi embora. Ninguém entendeu nada.

O PT silencioso

Os dois deputados do PT – Nunes e Padre Honório – entraram mudos e saíram calados.

O coronel guru

Em alguns momentos, o governador tentou descontrair o ambiente da sessão, lotada de secretários e assessores governamentais: “Pau que dá em Chico dá em Barra de São Francisco, já diria o sábio Enivaldo dos Anjos”.

O coronel zen

Por falar em Enivaldo, como membro da mesa diretora, foi o primeiro a formular perguntas. Foi um questionamento tão água com açúcar que quase ninguém prestou atenção.

Falou, espalhou

A assessoria de PH foi rápida: logo que terminou seu discurso inicial na sessão, o texto foi distribuído por WhatsApp na íntegra. Peças publicitárias, com frases do governador, também foram compartilhadas.

As súditas do rei

Ontem de manhã, já havia filas no primeiro dia de compra de ingressos para o show de Roberto Carlos, dia 14 de abril. A maioria das fãs eram senhorinhas.

Gosta de futebol?

De um leitor bem-humorado: “Se Deus é brasileiro, Kim Jong-Un, que tem o nosso passaporte, também é”.

Conexões

O novo diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Galloro, foi vizinho do secretário estadual da Segurança Pública, André Garcia, quando ambos moravam em Recife (PE).

Meritocracia

O vereador Mazinho dos Anjos (PSD) lança hoje mais um processo seletivo para preencher uma vaga no seu gabinete na Câmara de Vitória. O cargo é para assessor jurídico/legislativo.

Claque oficial

Teve gente que foi dormir ontem com as mãos inchadas. De tanto aplaudir o governador durante a sua prestação de contas na Ales.

Alô, Assembleia!