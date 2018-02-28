Desenhos históricos do Estado são digitalizados

Igreja de Nossa Senhora da Ajuda, em Araçatiba, em Viana, um dos desenhos feitos por André Carloni que foram digitalizadosCrédito: Imagem: Museu Solar Monjardim
Produzidos entre as décadas de 1940 e 1960, os desenhos históricos feitos pelo arquiteto ítalo-capixaba André Carloni foram conservados, digitalizados e receberam novo acondicionamento no Museu Solar Monjardim, em Jucutuquara, onde fica o acervo. O projeto foi executado pelo Núcleo de Conservação e Restauração da Ufes.
Os temas
O acervo iconográfico retrata principalmente as fachadas e plantas arquitetônicas de igrejas tombadas no o Espírito Santo, como o Convento da Penha e a Igreja dos Reis Magos em Nova Almeida, dentre outras. O demais desenhos são de paisagens urbanas de Vitória no final do século XIX e início do século XX.
A fila
Aconteceu ontem no gabinete de um desembargador no Tribunal de Justiça. Advogados em fila esperavam pelo atendimento do magistrado quando o desembargador Dair José Bregunce (que tem prioridade nesses casos) apareceu de repente.
O respeito
Bregunce viu o movimento, deu meia-volta e falou: “Volto mais tarde. A fila é democrática”. Um belo exemplo.
Água fria
O clima foi de tranquilidade na prestação de contas do governador na Assembleia. Na véspera, Hartung já confidenciava a pessoas próximas que não iria partir para o confronto, como fizera César Colnago no ano passado, na condição de governador interino.
Será mesmo?
Ferrenho opositor do governador, Sérgio Majeski (ainda no PSDB) começou sua intervenção com um “que bom o senhor está aqui”.
Bateu
Na pergunta do deputado Freitas (PSB) sobre segurança, Hartung aproveitou para criticar violentamente o programa Estado Presente: “Só existia no papel!”.
E não levou
Curiosamente, os dois deputados do PSB – Freitas e Bruno Lamas – não saíram em defesa do programa que foi a vitrine política da gestão do ex-governador Casagrande.
Chegou, viu, saiu
Rompido com o governo, Theodorico Ferraço (DEM) chegou atrasado, registrou presença na Casa e foi embora. Ninguém entendeu nada.
O PT silencioso
Os dois deputados do PT – Nunes e Padre Honório – entraram mudos e saíram calados.
O coronel guru
Em alguns momentos, o governador tentou descontrair o ambiente da sessão, lotada de secretários e assessores governamentais: “Pau que dá em Chico dá em Barra de São Francisco, já diria o sábio Enivaldo dos Anjos”.
O coronel zen
Por falar em Enivaldo, como membro da mesa diretora, foi o primeiro a formular perguntas. Foi um questionamento tão água com açúcar que quase ninguém prestou atenção.
Falou, espalhou
A assessoria de PH foi rápida: logo que terminou seu discurso inicial na sessão, o texto foi distribuído por WhatsApp na íntegra. Peças publicitárias, com frases do governador, também foram compartilhadas.
As súditas do rei
Ontem de manhã, já havia filas no primeiro dia de compra de ingressos para o show de Roberto Carlos, dia 14 de abril. A maioria das fãs eram senhorinhas.
Gosta de futebol?
De um leitor bem-humorado: “Se Deus é brasileiro, Kim Jong-Un, que tem o nosso passaporte, também é”.
Conexões
O novo diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Galloro, foi vizinho do secretário estadual da Segurança Pública, André Garcia, quando ambos moravam em Recife (PE).
Meritocracia
O vereador Mazinho dos Anjos (PSD) lança hoje mais um processo seletivo para preencher uma vaga no seu gabinete na Câmara de Vitória. O cargo é para assessor jurídico/legislativo.
Claque oficial
Teve gente que foi dormir ontem com as mãos inchadas. De tanto aplaudir o governador durante a sua prestação de contas na Ales.
Alô, Assembleia!
A oposição amarelou?
Leonel Ximenes
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.