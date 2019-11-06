Desconexo do resto do país, Bolsonaro mostra-se um presidente fora de si

Presidente Jair Bolsonaro Crédito: Divulgação

Os últimos dias no Planalto têm sido marcados por momentos de extrema tensão e absoluta desordem com um presidente da República dominado por sucessivas explosões nervosas, quando, além de destempero, exibe total desconexão com a realidade do país. Não bastassem as crises moral, política e econômica, Jair Bolsonaro perdeu também as condições emocionais para conduzir o governo.

Segundo relatos, o mandatário está irascível, fora de si e mais agressivo do que nunca. Na última semana, o presidente mandou eliminar jornais e revistas do seu gabinete. Agora, contenta-se com o clipping resumido por um de seus subordinados. Mesmo assim, dispara palavrões aos borbotões a cada nova e frequente má notícia recebida.

Aos integrantes do núcleo político, Jair deixa transparecer que não lhe importa mais a opinião pública. Seu objetivo é seguir no posto a todo e qualquer custo e, se lograr êxito, punir aqueles que considera hoje seus mais ferozes inimigos. Especialmente os do Congresso. Na tática do desespero, oferece cargos e verbas para angariar apoios à sua causa, não se importando com o estouro do orçamento.

Um governante, ou mesmo um líder, é colocado à prova exatamente nas crises. E, hoje, ele não é nem uma coisa nem outra. A autoridade se esvai quando seu exercício exige exacerbar no tom, com gritos, berros e ofensas. Os surtos, os seguidos destemperos e a negação da realidade revelam um presidente completamente fora do eixo e incapaz de gerir o país.

A maneira temperamental de lidar com as situações não é nova, embora tenha se agravado nas últimas semanas. Publicamente, o presidente tenta disfarçar seu estado de ânimo atual. Mas nem sempre é possível deixar transparecer serenidade quando, por dentro, os nervos estão à flor da pele. Seus últimos discursos refletem a tensão reinante nos corredores do Palácio do Planalto.

Durante a campanha eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro pagou para seus marqueteiros desenvolverem e disseminarem o nocivo “discurso do medo”. Não bastasse a repetição da retórica cretina da campanha eleitoral, o presidente disse nos últimos dias que o que está se vendo no país é um verdadeiro “nazismo”, sem lembrar que o discurso do “nós contra eles” foi gestado e cultivado por sua equipe.