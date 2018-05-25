Desatinos de um governo desatinado

Este é o mais novo capítulo da incapacidade gerencial do governo Temer. O emedebista chegou à presidência sob expectativas de que, pelo menos, arrumasse a casa e implementasse reformas vitais para o país, entre elas a da Previdência. Mas naufragou em todas as tentativas. As denúncias de corrupção que pesam contra ele o deixaram ainda mais refém do Congresso. Não é exagero dizer que a agenda do governo passou a ser a própria