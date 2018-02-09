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Leonel Ximenes

Deputado vai receber R$ 420 mil em precatórios do Estado

O dinheiro que Gilsinho Lopes vai receber é resultado de uma ação trabalhista (verba indenizatória) movida pelo Sindicato dos Delegados de Polícia em 2004

Publicado em 09 de Fevereiro de 2018 às 12:33

Públicado em 

09 fev 2018 às 12:33
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Deputado Gilsinho Lopes vai receber R$ 420 mil em precatórios Crédito: Reinaldo Carvalho/Ales
O deputado Gilsinho Lopes (PR) recebeu uma ótima notícia hoje: a Justiça reconheceu que ele tem a receber cerca de R$ 420 mil, em precatórios, devidos pelo governo do Estado. O dinheiro é resultado de uma ação trabalhista (verba indenizatória) movida pelo Sindicato dos Delegados de Polícia em 2004.
Segundo Gilsinho, que é delegado especial de carreira e superintendente de Polícia, o precatório, que ainda pode ser contestado pelo Estado, deverá ser pago a ele em 2019 ou 2020. "Muitos dos meus colegas delegados já receberam essa dívida", explica o parlamentar.
Segundo a sentença, publicada hoje no Diário da Justiça, Gilsinho tinha a receber, em valores de 1º de junho do ano passado, um total de R$ 419.510,06. Esse montante deverá ser atualizado monetariamente até o recebimento efetivo do precatório pelo deputado.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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