Deputado vai receber R$ 420 mil em precatórios do Estado

Deputado Gilsinho Lopes vai receber R$ 420 mil em precatórios Crédito: Reinaldo Carvalho/Ales

O deputado Gilsinho Lopes (PR) recebeu uma ótima notícia hoje: a Justiça reconheceu que ele tem a receber cerca de R$ 420 mil, em precatórios, devidos pelo governo do Estado. O dinheiro é resultado de uma ação trabalhista (verba indenizatória) movida pelo Sindicato dos Delegados de Polícia em 2004.

Segundo Gilsinho, que é delegado especial de carreira e superintendente de Polícia, o precatório, que ainda pode ser contestado pelo Estado, deverá ser pago a ele em 2019 ou 2020. "Muitos dos meus colegas delegados já receberam essa dívida", explica o parlamentar.