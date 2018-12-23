Deputado Marcelo Santos será secretário de Esportes

Marcelo Santos foi reeleito para o quinto mandato como deputado estadual Crédito: Lissa de Paula/Ales

O deputado estadual Marcelo Santos (PDT) bateu o martelo: aceitou o convite do governador eleito, Renato Casagrande (PSB), e será o secretário estadual de Esportes no próximo governo.

Com isso, resta apenas a definição do titular de uma secretaria: a de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social.

O titular da pasta com certeza será um quadro do PSB. Segundo informações de bastidores, o escolhido pode ser o deputado estadual Bruno Lamas, reeleito como Marcelo.

Nesse caso, a vaga de Lamas na Assembleia será preenchida pelo primeiro suplente da coligação, Eustáquio de Freitas (PSB), permanecendo portanto com o partido de Casagrande.

Voltando para a Assembleia, há fortes chances inclusive de Freitas assumir a função de líder do governo Casagrande em plenário a partir de fevereiro.

Até lá, quem deve exercer a função de "líder informal" do governo é o próprio Marcelo Santos. No acordo dele com Casagrande, ficou acertado que Marcelo só assumirá de fato o comando da Secretaria de Esportes a partir de fevereiro, após tomar posse normalmente no mandato de deputado (o quinto consecutivo dele) e se licenciar.

Assim, no mês de janeiro, Marcelo vai colaborar com o governo Casagrande na votação da nova proposta de lei orçamentária para 2019 que o governador eleito enviará à Assembleia.