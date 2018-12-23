Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Deputado Marcelo Santos será secretário de Esportes
Vitor Vogas

Deputado Marcelo Santos será secretário de Esportes

Agora só resta a Casagrande definir o secretário de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social. Nos bastidores, o escolhido pode ser o deputado estadual Bruno Lamas

Publicado em 23 de Dezembro de 2018 às 16:15

Públicado em 

23 dez 2018 às 16:15
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Marcelo Santos foi reeleito para o quinto mandato como deputado estadual Crédito: Lissa de Paula/Ales
O deputado estadual Marcelo Santos (PDT) bateu o martelo: aceitou o convite do governador eleito, Renato Casagrande (PSB), e será o secretário estadual de Esportes no próximo governo.
Com isso, resta apenas a definição do titular de uma secretaria: a de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social.
O titular da pasta com certeza será um quadro do PSB. Segundo informações de bastidores, o escolhido pode ser o deputado estadual Bruno Lamas, reeleito como Marcelo.
Nesse caso, a vaga de Lamas na Assembleia será preenchida pelo primeiro suplente da coligação, Eustáquio de Freitas (PSB), permanecendo portanto com o partido de Casagrande.
Voltando para a Assembleia, há fortes chances inclusive de Freitas assumir a função de líder do governo Casagrande em plenário a partir de fevereiro.
Até lá, quem deve exercer a função de "líder informal" do governo é o próprio Marcelo Santos. No acordo dele com Casagrande, ficou acertado que Marcelo só assumirá de fato o comando da Secretaria de Esportes a partir de fevereiro, após tomar posse normalmente no mandato de deputado (o quinto consecutivo dele) e se licenciar.
Assim, no mês de janeiro, Marcelo vai colaborar com o governo Casagrande na votação da nova proposta de lei orçamentária para 2019 que o governador eleito enviará à Assembleia.
Além disso, Marcelo vai participar diretamente das articulações visando à eleição da nova Mesa Diretora, no início de fevereiro. Como todo governador que assume, Casagrande quer uma Mesa que dê tranquilidade a seu governo.

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Tópicos Relacionados

Vitor Vogas Marcelo Santos Bruno Lamas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Casagrande lidera disputa pelo Senado no ES
Casagrande lidera cenários para o Senado no ES, aponta Quaest
Imagem de destaque
8 receitas deliciosas de ensopado para os dias frios
Levantamento analisou 4 cenários em que os nomes visando à disputa pelo comando do Executivo estadual
Hartung, Pazolini, Ricardo e Magno têm empate técnico na disputa pelo governo do ES, diz Quaest

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados