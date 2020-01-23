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  • De foliões a segurança: os números do Sambão do Povo em 2020
Ziriguidum

De foliões a segurança: os números do Sambão do Povo em 2020

Prefeitura espera mais de 30 mil pessoas durante os desfiles no local e um retorno de R$ 16 milhões com o evento

Publicado em 23 de Janeiro de 2020 às 05:00

Públicado em 

23 jan 2020 às 05:00
Ziriguidum

Colunista

Ziriguidum

Sambão do Povo deve receber 32 mil pessoas Crédito: Secundo Rezende
*Por Jace Theodoro
Inaugurado na gestão do prefeito Hermes Laranja, em 1987, após 112 dias de obras, o Complexo Walmor Miranda logo foi batizado de Sambão do Povo. Em 1992, houve um forçado recesso dos desfiles no local, que voltou a acolher as escolas de samba em 2002. Sua avenida tem 388 metros e a lotação interna é de 15 mil pessoas e 10 mil na área da pipoca.

FOLIÕES NO SAMBÃO TODO

Segundo a Prefeitura de Vitória, devem circular pelo Sambão cerca de 32 mil pessoas, mas a Ecos, organizadora do evento, estima que este número pode subir para 50 mil foliões nos dois dias de desfile. 

NA AVENIDA

Só na avenida, a previsão é de que este ano seja superado o número de 17 mil foliões que desfilaram ano passado. Pelo Sambão passam 18 escolas, sendo quatro do Grupo B, no dia 13 de fevereiro, sete no grupo de Acesso na sexta, 14, e as outras sete agremiações, as do grupo Especial, no dia 15.

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SEGURANÇA GARANTIDA

Cerca de mil profissionais garantirão a segurança (privada, guarda municipal e Polícia Militar). Nesses anos todos, um fato chama a atenção: o reduzido registro de ocorrências policiais no local que, segundo a Secretaria de Segurança do Estado, pode chegar a zero. Quem circula no entorno do Sambão nos dias da festa percebe o ambiente seguro.

RETORNO CERTO

Neste período do reinado de Momo, a Prefeitura estima um movimento de R$ 16 milhões na economia da cidade com geração de emprego e renda nas escolas de samba, além do incremento do setor hoteleiro, gastronômico e de transportes da Grande Vitória. O investimento das escolas de samba e da infraestrutura do evento para receber os foliões é de R$ 5,5 milhões, segundo a organização.

Ziriguidum

Colunista da ziriguidum o espaço do samba

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