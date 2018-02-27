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Opinião da Gazeta

Das cinzas da corrupção, um novo ânimo para o país

Evento promovido pela Rede Gazeta que contou com o ministro do Supremo Luís Roberto Barroso foi importante para semear o otimismo e lembrar que o país está na direção correta

Publicado em 27 de Fevereiro de 2018 às 20:48

Públicado em 

27 fev 2018 às 20:48

Colunista

O ministro do STF Luís Roberto Barroso foi palestrante do seminário “Diálogos sobre Integridade”, promovido pela Rede Gazeta Crédito: Fernando Madeira
Luís Roberto Barroso semeou otimismo em sua passagem por Vitória. E é mesmo o momento de melhorar os ânimos, existem motivos para isso. Diante dos olhos, há um país em transformação e, mais importante, em um ano de eleições presidenciais e estaduais, as primeiras após a consolidação da Lava Jato. E o ministro do Supremo fez questão de frisar que, por mais que o cenário pareça desolador, de mudanças arrastadas, estamos no caminho certo. “Na vida, mais importante que a velocidade é a direção correta”, grifou, durante palestra no “Diálogos sobre Integridade”, evento promovido pela Rede Gazeta.
> 'É injusto tentar criminalizar a magistratura', afirma Medina Osório
> Barroso sobre Lava Jato: 'Já conseguimos separar o joio do trigo'
> 'Momento de mudanças começa nas eleições', diz procurador
Não foi só uma questão de timing, mas principalmente de lucidez. Foi perfeita, por exemplo, a justaposição de que existe, sim, uma “fotografia aterradora” do que se vive hoje no país, mas ela é só uma parte de um filme muito maior, com conquistas evidentes dos últimos 30 anos que alimentam a esperança de dias melhores. “Nenhuma batalha é invencível e, assim como derrotamos a ditadura, a hiperinflação e parte da extrema pobreza, acredito que podemos derrotar a corrupção, reduzindo-a a níveis toleráveis.”
Em comum, os palestrantes mostraram não se abater com as adversidades, com plena confiança nas instituições democráticas. O procurador e membro da Lava Jato Carlos Fernando dos Santos Lima deixou claro que aposta no poder do voto para a mudança. Está certo: um país melhor deve ser compromisso de cada um.
 

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