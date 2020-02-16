Curtas Políticas: Majeski pode mesmo perder o mandato se sair do PSB?

Majeski não sabe se deixa o PSB neste ano Crédito: Assembleia Legislativa

Parte do mercado político aposta que, mesmo se perder para Sérgio Sá a prévia do PSB de Vitória nesta segunda-feira (17), o deputado estadual Sergio Majeski permanecerá no partido, desistindo de ser candidato a prefeito de Vitória. Se trocar de legenda, Majeski pode ter o mandato na Assembleia Legislativa requerido à Justiça Eleitoral pelo partido (o PSB), por seu suplente (Freitas) e, tcharam, pelo Ministério Público!

Isso leva muitos a se lembrarem da rusga de 2019 entre Majeski e o procurador-geral de Justiça, Eder Pontes, para quem o deputado tornou-se um notório desafeto. Mas calma, minha gente! Esse “MP” é o Ministério Público Eleitoral. Não seria competência do MPES, muito menos de Eder, reclamar o mandato de Majeski.

MAZINHO PERDENDO MUITO. E SEM NADA A PERDER...

Pelo visto, o vereador Mazinho dos Anjos (PSD), de oposição a Luciano Rezende (Cidadania), está levando muito a sério a ideia de ser candidato a prefeito de Vitória. Na última sexta-feira (14), voltou de São Paulo a Vitória animado com a conversa que teve com o presidente nacional de seu partido, o ex-ministro Gilberto Kassab.

Nos bastidores políticos de Vitória, meio mundo comenta que Mazinho não quer nem por reza voltar a ser vereador no próximo mandato. Um dos maiores motivos: considera ter perdido muito dinheiro ao longo da atual legislatura, iniciada em 2017, pois é advogado e teria faturado muito mais se, nesse período, tivesse se dedicado integralmente a seu escritório. Para seguir na política, só por um mandato maior.

CÉSAR LUCAS COM JAQUELINE E AMARO

Em Cariacica, o atual presidente da Câmara, César Lucas (PV), não deve manter a pré-candidatura a prefeito, mas se articula intensamente para ser um ator influente na sucessão de Juninho. Lucas tem conversado bem tanto com o Palácio Anchieta, na pessoa da vice-governadora Jaqueline Moraes (PSB), quanto com o deputado federal Amaro Neto (Republicanos) – cujo aliado Evandro Figueiredo (também do Republicanos) foi nomeado por ele para ser diretor-geral da Câmara.

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MARCELO SANTOS NA ENCRUZILHADA

Falando em Cariacica, o deputado estadual Marcelo Santos ainda está debruçado na ação que pretende ajuizar no TRE para ter garantido o direito de se desfiliar do PDT sem perder o mandato na Assembleia. Na cidade, já tem gente acreditando que Marcelo ficará sem legenda para concorrer de novo à prefeitura. No Podemos, ele tem convite do presidente estadual, Gilson Daniel, que diz lhe garantir a legenda para disputar.

DO VAL E AVELINA PODEM BARRAR MARCELO

Mas a filiação de Marcelo pode esbarrar na vontade do presidente municipal do Podemos, Adilson Avelina, marido de Jaqueline Moraes. Ex-presidente da Câmara de Cariacica, Avelina é aliado e assessor parlamentar do senador Marcos do Val (Podemos), que não veria com tanta simpatia a filiação de Marcelo ao partido.

PODE SOBRAR-LHE O VELHO MDB…

Para Marcelo, pode sobrar filiação ao velho MDB, partido ao qual pertenceu antes de migrar para o PDT em 2018. Mas o que é o MDB hoje em Cariacica? No último dia 9, o partido não conseguiu nem atingir quorum para realizar sua convenção municipal...

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XAMBINHO E CALDEIRA COM PÉ FORA DA REDE

Na Serra, a Rede Sustentabilidade, do prefeito Audifax Barcelos, realizou encontro estadual neste sábado (15). O deputado estadual Alexandre Xambinho e o presidente da Câmara da Serra, Rodrigo Caldeira, estão muito inclinados a sair do partido.

Caldeira deve se desfiliar legalmente e sem óbice na janela de março, exclusiva para vereadores. Xambinho precisa de liberação da cúpula da Rede para sair sem drama. Quer ser candidato à sucessão de Audifax pelo partido. Não deve rolar. O deputado tem convite de filiação do Partido Liberal (PL), antigo PR, conduzido no Estado pelo ex-senador Magno Malta, que aos poucos está voltando a se articular politicamente.

MISSA NA REPARTIÇÃO PÚBLICA?!?

Na última quarta-feira (12), o site oficial da Prefeitura de Vila Velha informava sobre uma missa a ser realizada, num auditório da sede da prefeitura, às 8h30 daquele dia. Informava, ainda, que as missas serão sempre celebradas no mesmo local nas segundas quartas-feiras de cada mês. Não pode, gente… Nem missa, nem culto, nem qualquer celebração religiosa… Uma prefeitura não pode promover culto religioso em plena sede e, para piorar, em pleno horário de expediente... Desrespeito flagrante ao princípio constitucional do Estado laico.

EVENTO PARTIDÁRIO EM PLENO EXPEDIENTE?!?

Falando em expediente, na última quinta-feira (13), a vice-governadora Jaqueline Moraes e o secretário estadual de Agricultura, Paulo Foletto, ambos do PSB, despencaram para Conceição da Barra, no Litoral Norte do Estado, para prestigiarem a filiação do prefeito Chicão ao partido. Evento partidário em pleno horário do expediente?!? Também não pode, né?