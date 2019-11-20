"Cultura Religiosa" fica fora da Lei Rubem Braga, decide Câmara de Vitória

O inciso proposto pelo vereador Davi Esmael (PSB) não foi incluído na Lei Rubem Braga Crédito: Câmara de Vitória

A Câmara de Vitória, por 11 votos a quatro, decidiu agora no começo da noite (20) manter o veto do prefeito Luciano Rezende (Cidadania) ao projeto que incluía na Lei Rubem Braga o dispositivo que permitia a inclusão da "Cultura Religiosa" entre os segmentos que poderiam receber recursos financeiros da lei de incentivo cultural na Capital.

Votaram a favor do veto do Executivo: Roberto Martins, Wanderson Marinho, Denninho Silva, Vinícius Simões, Amaral, Waguinho Ito, Leonil, Parrini, Luiz Paulo Amorim, Dalto Neves e Max da Mata.

Foram contra o veto do prefeito e, consequentemente, a favor da inclusão da "Cultura Religiosa" na Lei Rubem Braga Cléber Félix, Davi Esmael (o autor da proposta), Mazinho dos Anjos e Neuzinha.

"Eu defendi a manutenção do veto argumentando a inconstitucionalidade do ponto de vista formal, já que a Prefeitura de Vitória perdeu o prazo. Mas votei pela manutenção do veto porque considerei que a emenda de Davi Esmael tinha inconstitucionalidade material por criar uma duplicidade de preferência para a categoria religiosa, o que fere a igualdade de concorrência", explicou o vereador Roberto Martins, relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça da Casa.

SECRETÁRIO SE MANIFESTA