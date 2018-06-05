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João Baptista Herkenhoff

Cuidar do meio ambiente é um dever de todos

A Constituição Federal estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem essencial à sadia qualidade de vida

Publicado em 05 de Junho de 2018 às 13:58

Públicado em 

05 jun 2018 às 13:58

Colunista

Poluição na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Guilherme Ferrari
Ontem, 5 de junho, foi o Dia Mundial do Meio Ambiente. A semana, na qual o dia se encaixa, é a Semana do Meio Ambiente, bastante propícia para refletir sobre a responsabilidade de todas as pessoas na preservação do meio ambiente.
Se temos uma concepção hedonista da vida, se nosso horizonte de preocupações fecha-se nos limites de nossa própria casa, se o prazer pessoal e ilimitado é nossa referência - não há razão para que pensemos em meio ambiente.
O cuidado para com o meio ambiente coere com uma específica visão de mundo e de homem, aquela que parte da ideia de que somos partícula do universo. Nosso destino como pessoa projeta-se no destino comum dos seres. Somos responsáveis pelo mundo do futuro.
A Constituição Federal estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem essencial à sadia qualidade de vida. Determina a Constituição que cabe ao poder público e à coletividade a defesa e a preservação do meio ambiente.
A preservação ambiental convoca as três esferas de governo – federal, estadual e municipal. Igualmente, o compromisso com a defesa do ambiente reclama a atuação dos três poderes – legisladores que façam leis protetoras, autoridades do Executivo que estejam vigilantes, magistrados preparados para aplicar o Direito Ambiental nas suas decisões.
Embora tenha havido progresso no Brasil, no que refere à responsabilidade ambiental, muito chão ainda há para percorrer. Observe-se, por exemplo, que nem todos os cursos jurídicos incluíram no currículo o Direito Ambiental. Em algumas faculdades, houve a inclusão formal da disciplina, estudada, entretanto, com displicência. Escolas que deram a merecida relevância a esse ramo do Direito merecem aplausos.
Exemplifico algumas atitudes que podemos assumir no cotidiano, para contribuir com a defesa do maio ambiente: 1 – aplaudir e apoiar as medidas dos Poderes Públicos, inclusive do Poder Público Municipal, assumidas por governantes responsáveis, em defesa do maio ambiente; 2 – não jogar o lixo da casa, do escritório ou da repartição no lugar mais fácil, mais confortável para o egoísmo, mas no lugar onde o lixo seja recolhido sem contaminar o espaço circunvizinho; 3 – ao ir à praia, recolher sacos plásticos que estiverem na água ou areia; 4 - descartar pilhas e baterias em locais corretos. Elas podem contaminar milhares de litros de água; 5 – apoiar campanhas para a construção de ciclovias e bicicletários que estimulem o uso da bicicleta como transporte cotidiano. Além de não poluir a cidade, o uso da bicicleta é benéfico à saúde; 6 - recusar sacolas que as lojas oferecem porque elas vão virar lixo antes que o cliente chegue em casa. É tão fácil colocar tudo na bolsa, numa sacola de pano ou levar na mão.
*O autor é juiz de Direito aposentado e escritor
 

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