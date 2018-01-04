Cristiane, símbolo do Brasil

Praça Oito - 04/01/2018 Crédito: Amarildo

Em vez de evoluir, a política brasileira fica perseguindo o próprio rabo como um vira-lata. A última prova é a indicação da deputada federal Cristiane Brasil (PTB-RJ), filha de Roberto Jefferson, para comandar o Ministério do Trabalho, cota do PTB no governo Temer, no lugar de Ronaldo Nogueira, do mesmo partido.

Em 2005, quando o primeiro governo de Lula (PT) decolava, Roberto Jefferson (PTB) denunciou o mensalão e foi pivô daquele escândalo. Até aquela altura, o PT optara por abrir mão de uma aliança com o PMDB, preferindo garantir maioria no Congresso a partir de uma série de acordos com uma coalização de partidos de pequeno e médio porte, entre os quais o PTB. Rompido com o PT, Jefferson incumbiu-se de revelar as bases sobre as quais esses acordos eram firmados e a governabilidade, garantida.

Jefferson, então – aquele mesmo que fizera parte da tropa de choque de Collor na Câmara e tentara em vão livrá-lo do impeachment em 1992 –, converteu-se no grande anti-herói da política brasileira. Réu confesso (antes que existisse delação premiada no Brasil), bateu de frente com o então todo-poderoso José Dirceu (PT), grande arquiteto do mensalão. Em agosto de 2005, durante uma audiência no Congresso, chegou a dizer na cara de Dirceu que ele lhe despertava “os instintos mais primitivos”. A audiência foi parte do processo de cassação do mandato de Dirceu, que acabaria mesmo fulminado pelos pares. Ambos, aliás, foram cassados.

Anos depois, o destino dos dois voltaria a coincidir: tanto Dirceu como Jefferson foram julgados e condenados pelo STF na ação penal do mensalão. Assim como Dirceu, o ex-deputado federal pelo Rio cumpriu o seu tempo de prisão (passou 14 meses atrás das grades).

De 2005 para cá, muitas coisas mudaram profundamente na política brasileira. Outras, nem tanto.

A primeira mudança significativa – por sinal, o princípio de tudo o que viria depois disso – foi que, para se salvar e reconstruir a governabilidade esfrangalhada com a descoberta do mensalão, o PT se rendeu à máxima de que ninguém governa o Brasil sem o PMDB. Foi o começo da aliança muito bem-sucedida para os dois lados até meados de 2015.

Com o PMDB incorporado ao seu bonde no assento do copiloto, Lula sobreviveu ao mensalão, conseguiu eleger Dilma duas vezes, e a “presidenta” caiu dando lugar à ascensão de Temer. Ou seja, se resgatarmos as origens desta história, como fizemos aqui, não é exagero afirmar que o PMDB, e portanto Michel Temer, só chegaram ao poder como chegaram graças a Roberto Jefferson, mesmo que por um caminho bastante enviesado.

E agora, com esse mesmo PMDB ao volante, quem é que volta a ocupar um lugar privilegiado no governo central? A família Jefferson, cujo chefe teria ajudado a “moralizar” a política brasileira, conforme chegou-se a acreditar há cerca de 13 anos! Quanta ingenuidade! Percebam o círculo vicioso, a ironia da coisa toda, as voltas que, com esses agentes políticos, Brasília fica a dar sem sair do lugar. Muda o partido no poder; não muda a lógica nem a dinâmica do jogo.

O PTB jamais deixou de ser centrão, assim jamais perdeu sua vocação adesista e governista, seja com o PT, seja com o PMDB, seja com quem quer que esteja no comando. Como tal, manteve-se relevante para a governabilidade do presidente Temer. E agora a família Jefferson volta a exercer papel de destaque em Brasília, com a nomeação da filha do ex-mensaleiro para o Ministério do Trabalho, para saciar a gula do pai e do fisiológico PTB presidido nacionalmente por ele.

Bem ao seu estilo teatral de ator de comédia bufa, Jefferson chegou a chorar ontem ao anunciar para jornalistas a indicação da filha. Quem tem motivo real para chorar nesse teatro dos poderosos em que o cidadão é feito de marionete?

Zé Carlinhos definido

O PSD estadual bateu o martelo: o secretário-chefe da Casa Civil de Paulo Hartung, José Carlos da Fonseca Junior, será vice-governador na chapa de algum candidato governista ao Palácio Anchieta ou suplente de algum candidato a senador. Pelo menos esse é o projeto traçado pelo partido para seu ex-presidente estadual.

Caciques do PSD

A decisão foi tomada ontem à tarde, após reunião das três maiores autoridades do PSD no Estado: o deputado estadual Enivaldo dos Anjos e o subsecretário de Estado de Desenvolvimento, Neucimar Fraga, além do próprio Zé Carlinhos. A informação é de Neucimar.

Serjão comemora

O presidente estadual do PTB, Serjão Magalhães, vibrou muito com a nomeação de Cristiane Brasil para o Ministério do Trabalho. Pelo Whatsapp, compartilhou foto sua ao lado da correligionária e a seguinte mensagem: “Bom para o ES! Ela tem relação estreita com o PTB do ES, que está à frente da pasta do Trabalho no Estado. Mais recursos para o ES”. Será? Vamos cobrar.

Só para lembrar...

Serjão é subsecretário de Trabalho, Emprego e Geração de Renda.

Entregas e entregas

Um membro do staff do governo garante ter ouvido de Paulo Hartung, na reunião do governador com o secretariado na manhã de terça, algo muito próximo às seguintes palavras: “Se vocês não forem eficientes para gastar agora, se não tiverem velocidade, esses projetos não vão sair do papel, e com isso estaremos entregando o governo para a oposição”.

O preço do resgate

“Resgate ao nome da família”, seu Jefferson? Não, só o velho “toma lá, dá cá”, uma prática que nunca saiu de moda em Brasília. Alguém por favor nos resgate.

CENA POLÍTICA