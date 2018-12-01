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Rodrigo Medeiros

Criminalidade e Economia são causas de mal-estar regional

Problemas de maior relevância na América Latina são as dificuldades econômicas e a criminalidade

Publicado em 30 de Novembro de 2018 às 21:12

Públicado em 

30 nov 2018 às 21:12
Rodrigo Medeiros

Colunista

Rodrigo Medeiros

Criminalidade Crédito: Arquivo/AG
Entre as grandes questões do momento, destaca-se o mal-estar onipresente na América Latina. A última edição do levantamento anual feito pelo Latinobarómetro, uma ONG com sede no Chile, revela um quadro bem preocupante. Como síntese, o documento disponível on-line aponta que a ausência de percepção social de progresso é uma boa medida de mal-estar generalizado na região.
Nesse mesmo complexo quadro, a percepção social de progresso no Brasil é de 6%, a mesma encontrada na Venezuela, bem abaixo da média regional de 20%. O problema detectado pelo Latinobarómetro é que a percepção de retrocesso na região é compartilhada por 28% da população. Problemas de maior relevância são basicamente dois na América Latina: dificuldades econômicas e criminalidade, deixando a política e a corrupção em um segundo plano.
Segundo o Latinobarómetro, “a boa situação econômica é escassa, vem caindo sistematicamente desde 2013, onde chegou a 25% para diminuir de forma constante e contínua para 12%, menos da metade em 2018”. Renda, estabilidade no trabalho, segurança social, violência, medo de ser vítima, tornaram-se questões centrais que afligem os cidadãos na região.
De acordo com o Latinobarómetro, “a economia da América Latina é brilhante para alguns, não para todos”. No Brasil, apenas 6% aprovam a situação econômica. A situação econômica é considerada ruim por 83% dos venezuelanos e 62% dos brasileiros e argentinos. Para esses países, o mal-estar encontra-se bem destacado no documento. Esse mal-estar econômico é um importante determinante nas eleições.
As expectativas são positivas para 45% na região. O apoio popular à democracia é compartilhado por 48% das pessoas, algo que representou uma queda de 5 pontos percentuais em relação ao ano de 2017. No Brasil, esse apoio é compartilhado por 34% das pessoas, tendo o mesmo recuado 9 pontos percentuais em relação ao ano passado.
Um ponto merecedor de destaque no documento diz respeito à indiferença quanto à democracia, compartilhada por 28% na região e 41% no Brasil. A dimensão trágica da crise política regional aparece quando é mostrado o percentual de cidadãos que votam em pessoas, sem mencionar os partidos políticos, 58%. No Brasil, esse número é de 73%. Os números expostos nos revelam um quadro preocupante em uma região na qual 79% dos cidadãos consideram que os políticos governam para poucos grupos poderosos e para si próprios. Entre nós, brasileiros, esse número é de 90%.

Rodrigo Medeiros

E professor do Instituto Federal do Espirito Santo. Em seus artigos, trata principalmente dos desafios estruturais para um desenvolvimento pleno da sociedade.

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