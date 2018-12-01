Criminalidade e Economia são causas de mal-estar regional

Criminalidade Crédito: Arquivo/AG

Entre as grandes questões do momento, destaca-se o mal-estar onipresente na América Latina. A última edição do levantamento anual feito pelo Latinobarómetro, uma ONG com sede no Chile, revela um quadro bem preocupante. Como síntese, o documento disponível on-line aponta que a ausência de percepção social de progresso é uma boa medida de mal-estar generalizado na região.

Nesse mesmo complexo quadro, a percepção social de progresso no Brasil é de 6%, a mesma encontrada na Venezuela, bem abaixo da média regional de 20%. O problema detectado pelo Latinobarómetro é que a percepção de retrocesso na região é compartilhada por 28% da população. Problemas de maior relevância são basicamente dois na América Latina: dificuldades econômicas e criminalidade, deixando a política e a corrupção em um segundo plano.

Segundo o Latinobarómetro, “a boa situação econômica é escassa, vem caindo sistematicamente desde 2013, onde chegou a 25% para diminuir de forma constante e contínua para 12%, menos da metade em 2018”. Renda, estabilidade no trabalho, segurança social, violência, medo de ser vítima, tornaram-se questões centrais que afligem os cidadãos na região.

De acordo com o Latinobarómetro, “a economia da América Latina é brilhante para alguns, não para todos”. No Brasil, apenas 6% aprovam a situação econômica. A situação econômica é considerada ruim por 83% dos venezuelanos e 62% dos brasileiros e argentinos. Para esses países, o mal-estar encontra-se bem destacado no documento. Esse mal-estar econômico é um importante determinante nas eleições.

As expectativas são positivas para 45% na região. O apoio popular à democracia é compartilhado por 48% das pessoas, algo que representou uma queda de 5 pontos percentuais em relação ao ano de 2017. No Brasil, esse apoio é compartilhado por 34% das pessoas, tendo o mesmo recuado 9 pontos percentuais em relação ao ano passado.