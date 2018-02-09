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Brasil

Criador e criatura

O "monstro" do Dr. Victor é o nosso cotidiano marcado pela falta de amor, os fardos e a discriminação que nos faz errar, corromper e perder a essência de nossa gente

Publicado em 09 de Fevereiro de 2018 às 16:27

Públicado em 

09 fev 2018 às 16:27

Colunista

Frankestein e o amor na avenida com a Beija-Flor Crédito: Arabson
“Os filhos abandonados da pátria que os pariu”! É sob esse título que a Beija-Flor ganhará a avenida em 2018 com um samba que é, verdadeiramente, uma obra-prima. Sua inspiração vem de Victor Frankenstein, personagem da ficção de Mary Shelley.
No romance, Dr. Victor descobre o segredo da geração da vida e dedica-se por dois anos a construir um ser humano em laboratório. Ao concluir o trabalho, porém, o cientista sente repulsa e nojo de sua criatura, e a abandona. Seu “filho”, então, consegue fugir e, ao ser escorraçado e discriminado por onde passa, torna-se um monstro vingativo que se dispõe a destruir a vida de seu criador.
Em seu enredo, a Beija-Flor compara, de maneira genial, como vivemos a realidade narrada pela obra. Somos “uma sociedade onde a desigualdade se alimenta do descaso, formando uma geração dominada pelo caos, vitimada pelo abandono e que vive à mercê de seres humanos bestiais que menosprezam tudo e a todos que lhes parecem inadequados e fora dos padrões estabelecidos”, segundo a sinopse.
O “monstro” do Dr. Victor é o nosso cotidiano marcado pela falta de amor, pelos fardos e pela discriminação que nos faz errar, corromper e perder a mais nobre essência de nossa gente. Constantemente, assumimos condutas reprováveis que se espalham por toda parte. Mas, pergunta a escola, “quem é o verdadeiro monstro nessa história? A criatura de aparência repugnante, ou o criador, com seu egoísmo, seu orgulho, sua arrogância e seu coração corrompido?”.
Somos criaturas de líderes que não hesitam em desprezar-nos. “Ganância veste terno e gravata / onde a esperança sucumbiu / vejo a liberdade aprisionada / teu livro eu não sei ler, Brasil”. A hipocrisia está na mira do samba e a voz de um povo cansado ecoará na bateria.
“Oh pátria amada, por onde andarás? / Seus filhos já não aguentam mais”, encerra o enredo. O carnaval, mais uma vez, levará para a avenida o cansaço de um povo que encontra na arte sua expressão de desabafo. Em verdade, ensina a música, “monstro é aquele que não sabe amar”.
*O autor é graduado em História e Filosofia, e pós-graduado em Sociologia
 

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