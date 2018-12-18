Coronel Nylton volta à Prefeitura da Serra

Nylton Rodrigues foi secretário de Segurança da Serra na gestão anterior do prefeito Audifax. Crédito: Secom/ES

De volta para o começo. O secretário estadual da Segurança Pública, Nylton Rodrigues, vai reassumir a mesma pasta na Prefeitura da Serra, a partir de janeiro. O ex-comandante-geral da PM já exerceu a função na gestão anterior do prefeito Audifax Barcelos (Rede).

Mais dois

A volta do coronel PM ao comando da Segurança da Serra é parte da reforma do secretariado de Audifax. Gelson Junquilho, da Ufes, volta para a Secretaria Municipal de Educação, e José Eduardo Azevedo, secretário estadual de Desenvolvimento, também retorna à pasta do Desenvolvimento Econômico na prefeitura.

Mais quatro

A coluna apurou que pelo menos quatro novos secretários serão anunciados brevemente pelo prefeito serrano. Alguns deles estão no secretariado do governador Paulo Hartung.

Expulsão sumária

Ecos da eleição do Sebrae-ES: José Lino Sepulcri, presidente da Federação do Comércio, removeu Aroldo Natal, presidente do Bandes, do grupo da Fecomércio-ES no zap.

Interferência

O deputado José Esmeraldo (MDB) conseguiu tumultuar até a homenagem que os alunos do Colégio Passionista, de Jardim América, fariam aos deputados na tarde de ontem.

O constrangimento

Estava tudo certo para o coral dos pequenos se apresentar nas galerias do plenário, mas o deputado foi lá e, do alto, discutiu com a Mesa Diretora. Para não manter aquele clima de constrangimento, a direção da Casa aquiesceu e deixou as crianças descerem para cantar, atrás da Mesa.

Desmancha no ar

De um filósofo da internet: “Está tão calor que a modernidade líquida já evaporou”.

Seja educado

Um aviso: não vá com fome para a diplomação dos eleitos hoje no TRE-ES. Por medida de economia, não será servido comida para os diplomados e convidados. Só tem água e café. E daqueles mais baratinhos.

No miserê

Cartaz visto ontem afixado na porta da 1ª Vara da Fazenda Pública de Cachoeiro: “Estamos trabalhando em 13.317 processos com apenas quatro servidores concursados”.

Respeitemos, pois

Neste sábado à noite é a vez da chegada de Mamãe Noel na praça principal de Domingos Martins. A senhora distinta pede que, desta vez, não haja vaias como aconteceu no mês passado com seu idoso marido.

Está no ar

Ninguém está aguentando o calor no Aeroporto Tom Jobim (RJ); em São Paulo, passageiros sofrem com os atrasos nos voos há quase uma semana. Em comum, ambos foram concedidos à iniciativa privada. Ou seja, nem sempre o governo é o culpado.

Sessão de descarrego

Do deputado Enivaldo dos Anjos, que comandou a sessão extraordinária de ontem que cassou o título de Cidadão Espírito-Santense de João de Deus: “Motivado pelos meus espíritos, vamos colocar em votação...”

João tarado

O projeto foi apresentado pela deputada Janete de Sá (PMN), presidente da Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia. Em seu discurso após a votação, ela chamou João de Deus de “tarado”.

Viralizou

A frase da moda de dezembro: “Tá um sol pra cada um”.

Livro faz (o)bem

Todos os 150 exemplares do mais novo livro do juiz Anselmo Laranja foram vendidos durante o lançamento. Toda a renda – de R$ 12 mil – foi doada ao Asilo dos Velhos de Vitória.

Sem privilégios

O prefeito Max Filho mandou desmontar o elevador privativo que o ex-prefeito Neucimar Fraga mandou construir na Prefeitura de Vila Velha.

O som do samba

O desfile das escolas de samba em 2019 terá mais três torres de som para que o áudio chegue com qualidade nas alas na concentração.

O povo agradece

Os vereadores de Nova Venécia mostraram juízo e rejeitaram ontem o projeto de lei que instituía o 13º salário e o adicional de férias para os nobres edis.

Alô, brasileiro!

Você acha que um país que gasta R$ 725 bilhões (10,5% do PIB) por ano com o funcionalismo público corre risco de dar certo?