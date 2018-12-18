Coronel Nylton volta à Prefeitura da Serra

Nylton Rodrigues foi secretário de Segurança da Serra na gestão anterior do prefeito Audifax.Crédito: Secom/ES
De volta para o começo. O secretário estadual da Segurança Pública, Nylton Rodrigues, vai reassumir a mesma pasta na Prefeitura da Serra, a partir de janeiro. O ex-comandante-geral da PM já exerceu a função na gestão anterior do prefeito Audifax Barcelos (Rede).
Mais dois
A volta do coronel PM ao comando da Segurança da Serra é parte da reforma do secretariado de Audifax. Gelson Junquilho, da Ufes, volta para a Secretaria Municipal de Educação, e José Eduardo Azevedo, secretário estadual de Desenvolvimento, também retorna à pasta do Desenvolvimento Econômico na prefeitura.
Mais quatro
A coluna apurou que pelo menos quatro novos secretários serão anunciados brevemente pelo prefeito serrano. Alguns deles estão no secretariado do governador Paulo Hartung.
Expulsão sumária
Ecos da eleição do Sebrae-ES: José Lino Sepulcri, presidente da Federação do Comércio, removeu Aroldo Natal, presidente do Bandes, do grupo da Fecomércio-ES no zap.
Interferência
O deputado José Esmeraldo (MDB) conseguiu tumultuar até a homenagem que os alunos do Colégio Passionista, de Jardim América, fariam aos deputados na tarde de ontem.
O constrangimento
Estava tudo certo para o coral dos pequenos se apresentar nas galerias do plenário, mas o deputado foi lá e, do alto, discutiu com a Mesa Diretora. Para não manter aquele clima de constrangimento, a direção da Casa aquiesceu e deixou as crianças descerem para cantar, atrás da Mesa.
Desmancha no ar
De um filósofo da internet: “Está tão calor que a modernidade líquida já evaporou”.
Seja educado
Um aviso: não vá com fome para a diplomação dos eleitos hoje no TRE-ES. Por medida de economia, não será servido comida para os diplomados e convidados. Só tem água e café. E daqueles mais baratinhos.
No miserê
Cartaz visto ontem afixado na porta da 1ª Vara da Fazenda Pública de Cachoeiro: “Estamos trabalhando em 13.317 processos com apenas quatro servidores concursados”.
Respeitemos, pois
Neste sábado à noite é a vez da chegada de Mamãe Noel na praça principal de Domingos Martins. A senhora distinta pede que, desta vez, não haja vaias como aconteceu no mês passado com seu idoso marido.
Está no ar
Ninguém está aguentando o calor no Aeroporto Tom Jobim (RJ); em São Paulo, passageiros sofrem com os atrasos nos voos há quase uma semana. Em comum, ambos foram concedidos à iniciativa privada. Ou seja, nem sempre o governo é o culpado.
Sessão de descarrego
Do deputado Enivaldo dos Anjos, que comandou a sessão extraordinária de ontem que cassou o título de Cidadão Espírito-Santense de João de Deus: “Motivado pelos meus espíritos, vamos colocar em votação...”
João tarado
O projeto foi apresentado pela deputada Janete de Sá (PMN), presidente da Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia. Em seu discurso após a votação, ela chamou João de Deus de “tarado”.
Viralizou
A frase da moda de dezembro: “Tá um sol pra cada um”.
Livro faz (o)bem
Todos os 150 exemplares do mais novo livro do juiz Anselmo Laranja foram vendidos durante o lançamento. Toda a renda – de R$ 12 mil – foi doada ao Asilo dos Velhos de Vitória.
Sem privilégios
O prefeito Max Filho mandou desmontar o elevador privativo que o ex-prefeito Neucimar Fraga mandou construir na Prefeitura de Vila Velha.
O som do samba
O desfile das escolas de samba em 2019 terá mais três torres de som para que o áudio chegue com qualidade nas alas na concentração.
O povo agradece
Os vereadores de Nova Venécia mostraram juízo e rejeitaram ontem o projeto de lei que instituía o 13º salário e o adicional de férias para os nobres edis.
Alô, brasileiro!
Você acha que um país que gasta R$ 725 bilhões (10,5% do PIB) por ano com o funcionalismo público corre risco de dar certo?
Leonel Ximenes
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.