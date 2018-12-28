Coronel Nylton admite que Prefeitura da Serra está em seus planos

Nylton Rodrigues foi secretário de Segurança da Serra na gestão anterior do prefeito Audifax. Crédito: Secom/ES

O secretário estadual de Segurança, coronel Nylton Rodrigues Ribeiro Filho, admite que está nos seus planos entrar para a política e ser candidato a prefeito da Serra em 2020, com apoio do atual ocupante do cargo, Audifax Barcelos (Rede).

"Não descarto qualquer possibilidade", afirma Nylton à coluna.

"Inclusive ser candidato a prefeito?", perguntamos a ele.

"Inclusive. Não descarto. (...) A partir de agora que eu fui transferido para a reserva remunerada, eu não descarto entrar na política", responde Nylton.

O secretário acaba de se aposentar da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), por já ter cumprido os 30 anos mínimos de serviço. Enquanto vive os últimos dias no governo Paulo Hartung, ele se prepara para retornar ao cargo de secretário municipal de Defesa Social da Serra.

Segundo o agora coronel da reserva, ele e Audifax já conversaram sobe a possibilidade de ele ser lançado a prefeito em 2020 "por várias vezes", desde a sua passagem anterior pelo secretariado do prefeito.

Nylton foi comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo de fevereiro de 2017 a abril de 2018. Ele assumiu o cargo no início do movimento grevista de policiais militares e teve protagonismo nas medidas tomadas pelo governo Paulo Hartung durante e após a greve. Em abril deste ano, Nylton tornou-se secretário estadual de Segurança, com a desincompatibilização de André Garcia (MDB) para disputar o cargo de deputado estadual.

Confira, abaixo, a entrevista completa de Nylton:

O senhor está mesmo considerando entrar para a política e disputar a eleição a prefeito da Serra em 2020?

Acabo de ser transferido para a reserva remunerada e estou indo para a Serra reassumir a Secretaria de Defesa Social. Estou indo com o foco em estar ao lado dos moradores da Serra e trabalhar muito pela segurança dos moradores da Serra. Essa é a minha intenção hoje. Porém eu não descarto qualquer outra possibilidade.

Inclusive ser candidato a prefeito?

Inclusive. Não descarto.

Então está nos seus planos entrar para a política?

A partir de agora que eu fui transferido para a reserva remunerada, eu não descarto entrar na política.

O senhor tem conversado com o prefeito Audifax sobre isso?

Audifax é um grande amigo que fiz na vida, assim como eu sou um grande amigo do governador Paulo Hartung. Estou indo para ajudá-lo e para colocar a minha experiência de liderança e de gestão à disposição da equipe dele.

O prefeito é visto como um grande incentivador desse seu eventual salto para a política. Comenta-se inclusive que ele gostaria de lançá-lo como sucessor dele...

Eu fico lisonjeado de ele enxergar em mim uma pessoa que pode substituí-lo.

E ele já lhe passou isso? Chegou a afirmar "olha, Nylton, você pode ser meu sucessor, podemos trabalhar para isso"?

Por várias vezes. Inclusive quando eu secretário de Defesa Social dele, lá atrás.

Ele já pensava em trabalhar essa hipótese?