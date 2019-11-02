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Leonel Ximenes

Cooperativas vão operar serviço de transporte de passageiros por aplicativo

As duas empresas dizem que vão lançar, até dezembro, carros com  “padrão de conforto do V1 com preço de Uber"

Públicado em 

02 nov 2019 às 07:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O serviço de aplicativo das cooperativas deve entrar em operação até o fim de dezembro próximo Crédito: Divulgação
Duas cooperativas de transporte individual de passageiros por aplicativo estão se preparando para começar a atuar na Grande Vitória até o fim deste ano. Inicialmente, deverão ser criados 2 mil postos de trabalho para motoristas e pessoal de apoio. Os veículos das respectivas cooperativas terão aplicativos diferentes (Podd e Coops) e serão identificados com uma logomarca, da cooperativa e do aplicativo, para dar mais segurança e visibilidade aos clientes. Depois do período experimental, haverá expansão do serviço para Guarapari, Cachoeiro, Colatina, Linhares e São Mateus.
Segundo apurou a coluna junto aos sistema cooperativista do Estado, a ideia é que o novo serviço de aplicativo de transporte tenha o “padrão de conforto do V1 com preço de Uber”. Os motoristas cooperados terão 13% de desconto na sua receita mensal com a operação, bem abaixo do mercado, que desconta até 25%.
Os veículos, de padrão sedan com quatro portas, serão equipados com ar-condicionado e terão no máximo dois anos de fabricação. Os motoristas vão trabalhar com crachá e uniforme.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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