Cooperativas vão operar serviço de transporte de passageiros por aplicativo

O serviço de aplicativo das cooperativas deve entrar em operação até o fim de dezembro próximo Crédito: Divulgação

Duas cooperativas de transporte individual de passageiros por aplicativo estão se preparando para começar a atuar na Grande Vitória até o fim deste ano. Inicialmente, deverão ser criados 2 mil postos de trabalho para motoristas e pessoal de apoio. Os veículos das respectivas cooperativas terão aplicativos diferentes (Podd e Coops) e serão identificados com uma logomarca, da cooperativa e do aplicativo, para dar mais segurança e visibilidade aos clientes. Depois do período experimental, haverá expansão do serviço para Guarapari, Cachoeiro, Colatina, Linhares e São Mateus.

Segundo apurou a coluna junto aos sistema cooperativista do Estado, a ideia é que o novo serviço de aplicativo de transporte tenha o “padrão de conforto do V1 com preço de Uber”. Os motoristas cooperados terão 13% de desconto na sua receita mensal com a operação, bem abaixo do mercado, que desconta até 25%.