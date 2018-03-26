Convite de casamento chega ao Estado 106 dias depois de enviado

Agência da ECT: mais de 100 dias para entregar um convite que veio da Nova Zelândia. Crédito: Divulgação

Um engenheiro capixaba que mora na Nova Zelândia enviou pelo Correio para sua família no Espírito Santo, um mês antes de se casar, o convite para a cerimônia, no dia 7 de janeiro deste ano. Pois a mensagem só chegou às mãos dos destinatários na última sexta-feira 23 de março, 106 dias depois de ser postada.

Deu problema

Indignada com o atraso, a mãe do rapaz acessou ontem o site dos Correios e preencheu o formulário de reclamação. Forneceu endereço, telefone e e-mail para o retorno. Ao finalizar, apareceu a seguinte mensagem: “Página com erro. Tente novamente, por favor, pois o problema pode ser temporário”. Será?

Quase penetra

Ah, em tempo: a família viajou para a Nova Zelândia a tempo de curtir o casamento do engenheiro. Sem convite, é claro.

Batalha aérea

Ontem, por volta das 12h45, a assessoria da senadora Rose de Freitas anunciava que a Anac havia lhe informado que a pista do novo Aeroporto de Vitória estava liberada.

Batalha aérea 2

Menos de uma hora depois, a assessoria do governador deu o troco e informava que o presidente Temer confirmou a Hartung que estaria presente à inauguração.

Constatação

O TRF-4 sujou Lula e o STF.

Pastores de oposição

O Fórum Evangélico-Político de Cariacica promoveu ontem o debate “Política que aprimora a sociedade”. Os dois principais convidados do evento, destinado a “pastores e líderes”, foram estrelas da oposição: o ex-governador Casagrande e a senadora Rose de Freitas.

Sem surpresa

Cinco horas antes de Casagrande anunciar, em entrevista coletiva, que será candidato a governador já havia assessor do PSB antecipando a notícia nas redes sociais.

País dividido

O Nordeste idolatra Lula; o Sul joga ovos e manda prender.

Perigo!

O link enviado pelo Palácio do Planalto, para o credenciamento de jornalistas que farão a cobertura da inauguração do Aeroporto de Vitória, esbarrou nos filtros de segurança da internet ontem à tarde.

O país do carimbo

Por falar nisso, vejam a lista de exigências do Planalto para a imprensa cobrir a visita presidencial: carteira de identidade; CPF; registro profissional; contrato de trabalho; termo de responsabilidade; solicitação do credenciamento em papel timbrado da empresa e assinado pela chefia imediata; foto em 3x4 em fundo branco, em JPEG, com até 1 MB, e anexada ao sistema.

Que coisa...

Imaginem se o Temer fosse um presidente popular.

Minimizaram

A direção estadual do PSDB envia nota à coluna e diz que não há debandada no partido no ES. O texto é extenso, mas chama a atenção a menção, velada, ao prefeito Max Filho.

Maximizaram

“Não há que se falar em revoada quando apenas um prefeito, um deputado estadual e um vice-prefeito sinalizam deixar a sigla. Sendo um deputado de primeiro mandato e um prefeito que passou por sete partidos em 32 anos”.

O caminho certo

A autorização para a construção de um posto da PRF na BR 259 foi dada pelo Dnit, e não pela ANTT, como aqui foi publicado.

Ele curtiu

O secretário de Meio Ambiente de Vitória, Luiz Emanuel, andou ontem de ônibus. E postou nas redes sociais, é claro. Parece que ele entrou no coletivo pela porta certa.

Juntos e misturados

No evento sobre o Plano de Investimentos, promovido pela Prefeitura de Vitória ontem à noite, Rose de Freitas e Casagrande subiram ao palco para compor a mesa de mãos dadas.

Par! Ímpar!

No final do discurso de Rose, ela apontou para Casagrande e brincou: “Eu e Renato vamos tirar par ou ímpar”.

Burrinho fake

Na Missa de Ramos de domingo à noite no Santuário de Vila Velha, um burrinho de verdade conduziu “Jesus” para dentro da igreja, que representou Jerusalém. Na realidade, o burrinho era uma égua, emprestada por um fiel.

Fora da lei

Ontem de manhã tinha um flanelinha atuando na rua do Tribunal de Contas, onde existe estacionamento rotativo.

Alô, Lula!

Sujou?