Contorno do Mestre Álvaro continua sendo só uma distante promessa

É sintomático que seja tão comum: no Brasil, os atrasos nas obras públicas estão quase sempre relacionados a falhas ou desajustes nos projetos. O diagnóstico é de conhecimento geral, mas nada muda. E a história se repete no Contorno do Mestre Álvaro. Mais de três anos depois da assinatura do contrato, a rodovia continua sendo só uma distante promessa para desafogar o trânsito da BR 101. E o problema está exatamente no projeto.

Tudo porque houve a constatação, pelo TCU, de que a terraplanagem no trecho que exigirá intervenções menos complexas está programada para ocorrer antes da aprovação da totalidade do projeto básico. Pela apuração, essa metodologia pode acarretar um maior custo aos cofres públicos, pelo fato de o faturamento ser feito com base no preço médio desse serviço. Resultado: o consórcio responsável pela obra precisa fazer as adaptações exigidas para que os trabalhos tenham permissão para serem iniciados. Numa sucessão de promessas, a última foi feita pelo novo diretor do Dnit-ES, André Martinez, que se prontificou a apresentar as soluções para os problemas identificados pelo TCU “por Brasília, na semana que antecede o carnaval”. Aguardamos?