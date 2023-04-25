UVV está entre as melhores universidades do país em avaliação do MEC

Foram considerados critérios como a qualidade dos cursos, infraestrutura e qualificação do corpo docente Crédito: Universidade Vila Velha/Divulgação

Um ambiente universitário de qualidade prioriza o ensino, a pesquisa e a extensão. Entretanto, de olho nas mudanças tecnológicas e no aumento do acesso à informação, a Universidade Vila Velha (UVV) adicionou dois novos pontos de atenção: a inovação e a internacionalização. O resultado é um ensino superior de qualidade que, pelo sexto ano consecutivo, alcançou o primeiro lugar entre as universidades privadas com fins lucrativos, segundo os conceitos do Ministério da Educação (MEC) e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que considera, dentre os critérios de avaliação, resultados obtidos pelo Conceito Preliminar de Curso (CPC) e pelo Índice Geral de Cursos (IGC).

Foram considerados critérios como a qualidade dos cursos, infraestrutura e qualificação do corpo docente. Tal conquista é reflexo dos investimentos feitos em programas e cursos que mantenham a grade de ensino atualizada.

Afinal, segundo a reitora da UVV, Denise Endringer, o objetivo da Universidade é manter o engajamento dos alunos a fim de construir um universo acadêmico de qualidade que possa contribuir com o desenvolvimento da sociedade.

“É uma grande conquista, acompanhada de um grande desafio. Porque agora nossa missão é subir ainda mais no ranking e avançar em novas formas de avaliação. Por isso, investimos em segurança, na qualificação dos professores e agora temos nos dedicado aos treinamentos sobre inteligência artificial para melhorar ainda mais as práticas de ensino”, explica.

Segundo a reitora da UVV, Denise Endringer, o objetivo da Universidade é manter os alunos engajados Crédito: Universidade Vila Velha/Divulgação

Vale destacar que Denise Endringer é a primeira reitora entre Universidades e Institutos Federais do Espírito Santo, o que, segundo ela, “reforça o ideal disruptivo da UVV, assim como o olhar cuidadoso da Instituição para a equidade.”

Isso fica ainda mais evidente com os reconhecimentos internacionais da Universidade, como o Times Higher Education (THE), que posiciona a UVV como uma das melhores do Brasil, e o QS World University Rankings, que reconhece a qualidade da pesquisa, extensão e inovação da Instituição.

“Mas nossos investimentos não se restringem apenas a essas áreas. Temos trabalhado para construir um ambiente saudável com a criação de canais de comunicação aberta para que os nossos alunos possam dialogar mais conosco. Tudo isso porque queremos melhorar a experiência de vida de cada um e trabalhar a verdade e o respeito mútuo”, finaliza Denise.

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