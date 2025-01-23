Uso de agregados reciclados na construção civil é solução econômica e sustentável para construtoras

Resíduos da construção civil podem ser transformados em brita e areia após processo de reciclagem Crédito: Divulgação/Marca Ambiental

O debate sobre a qualidade de vida tem crescido cada vez mais, e isso se reflete também nos hábitos de consumo da sociedade. De acordo com o estudo realizado pela agência de pesquisa norte-americana Union + Webster, 87% dos consumidores brasileiros optam por comprar em empresas que tenham ações efetivas rumo à sustentabilidade.



Nesse cenário, a preocupação das marcas em assegurar iniciativas que promovam a preservação ambiental é uma crescente. A vontade dos consumidores em garantir que estão comprando de negócios que se sensibilizam com a causa ambiental fez com que a reutilização de recursos emergisse como uma das principais saídas para promover o desenvolvimento sustentável e econômico.

Isso porque a prática estimula a economia circular, modelo de produção em que os resíduos se tornam insumos para novos produtos e evita o descarte inadequado desses materiais na natureza. Atualmente, empresas de diversos ramos têm se dedicado a reforçar essa pauta na atuação diária, inclusive na construção civil.

Dessa forma, a demanda por práticas sustentáveis tem sido uma crescente no ramo devido aos altos números de resíduos gerados. Segundo a última pesquisa Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2024, feita pela Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente (Abrema), o país gerou, em 2023, 44 milhões de toneladas de resíduos de construção civil e demolição (RCD), o que levanta a preocupação à respeito do reaproveitamento desses materiais.



Como uma forma de solucionar esse problema, a Marca Ambiental realiza o processo de reciclagem desses resíduos, em parceria com a empresa Vila Recicla, desde 2017. Só em 2024, 110 mil toneladas de resíduos de construção civil foram valorizados, contribuindo assim, com a economia circular.

Após um processo de beneficiamento que inclui triagem, britagem e peneiramento, os materiais se transformam em diferentes tipos de areia e brita - que também podem ser chamadas de agregados reciclados -, feitos a partir de restos de tijolos, blocos, concreto, argamassa e cerâmicas.

“Os agregados reciclados seguem normas técnicas rigorosas, como a ABNT NBR 15.116, que estabelece diretrizes específicas para utilização. Na nossa unidade, todos os materiais passam por ensaios e controles de qualidade detalhados, garantindo que atendam aos parâmetros de desempenho exigidos pela normatização brasileira. Assim asseguramos que o produto final ofereça não apenas sustentabilidade, mas também confiabilidade e eficiência”, conta Amanda Vieira, diretora da Vila Recicla.

Vantagens atestadas por consumidores

Aproveitamente de agregados reciclados na construção civil torna empreendimentos mais sustentáveis e atrai consumidores Crédito: Divulgação/Marca Ambiental

Após o processo de reciclagem, os agregados reciclados podem ser utilizados na pavimentação, obras de saneamento e drenagem, revestimento primário, acertos topográficos, reaterro de tubulação, construção de gabiões, entre outros elementos essenciais para a infraestrutura.

Quem usa esse material sustentável em suas obras aprova - e muito. Para a diretora de Operações da Private Construtora, Gabriela Moraes, os agregados reciclados são uma alternativa economicamente vantajosa, além de ter a sustentabilidade como diferencial.

“Usar agregados reciclados colabora diretamente para a sustentabilidade do setor e cria uma cadeia de produção mais responsável e eficiente. Além disso, ao adotar esse material, reduzimos a pegada de carbono da empresa, já que o processo de reciclagem consome menos energia e recursos em comparação à produção de agregados de origem primária. Isso colabora para a preservação do ecossistema e a mitigação de impactos ambientais”, afirma.

A construtora dará início, este ano, à construção do complexo logístico mais sustentável do Espírito Santo – o Private Log. Como parte do compromisso com a inovação e a sustentabilidade, o empreendimento utilizará o agregado reciclado. Essa escolha reflete o uso responsável dos recursos naturais, além de contribuir para a redução dos impactos ambientais, alinhando o projeto às práticas ESG (Ambiental, Social e Governança).



Com essa iniciativa, a construtora consolida sua posição como referência em consumo consciente e desenvolvimento sustentável, reafirmando seu compromisso com soluções modernas e sustentáveis.

“Outros grandes benefícios que tivemos, além da sustentabilidade e economia, é que o uso desses materiais facilita o atendimento a normas ambientais e certificações sustentáveis, como o LEED (sistema de certificação que avalia a sustentabilidade de edifícios), o que agrega valor à imagem do projeto e atrai clientes que priorizam soluções ecológicas. Incorporar agregados reciclados também posiciona a empresa como inovadora no mercado e sem perder a qualidade, visto que esses agregados apresentam boa durabilidade e resistência e são adequados para uma grande variedade de aplicações”, finaliza Gabriela Moraes.

Marca Ambiental

Marca Ambiental promove soluções sustentáveis há 30 anos Crédito: Divulgação/Marca Ambiental