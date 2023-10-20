Unimed Sul Capixaba investe em unidades modernas e humanizadas

A Unimed Sul Capixaba investiu na modernização do Hospital Materno-Infantil Crédito: Unimed Sul Capixaba/Divulgação

Cuidar da saúde é também pensar na própria qualidade de vida. Para que isso seja feito de uma forma confiável é preciso pensar em empresas que tenham o compromisso de manter um corpo de assistência médica capacitado, investindo sempre em equipamentos de ponta que possam disponibilizar os serviços mais atualizados no mercado.

Por isso, a Unimed Sul Capixaba investiu na modernização do Hospital Materno-Infantil com o objetivo de, segundo o oftalmologista e diretor-presidente da cooperativa, Fernando Lemgruber, continuar crescendo para atender às demandas de promoção de saúde da população no Sul do Estado.

“Já temos um centro obstétrico completo e integrado com duas salas de parto normal humanizado, um moderno centro cirúrgico, um espaço família, para que familiares possam acompanhar o parto por meio de um visor e novas enfermarias. A unidade conta também com uma UTI Neonatal e Pediátrica reformulada”, destaca.

O Pronto Atendimento Infantil, anexo à unidade, foi inaugurado no início de setembro. No Hospital Materno-Infantil também funcionam o Pronto Atendimento Adulto, Centro de Especialidades, Unimed Diagnóstico e Laboratório Unimed.

Em breve, também será implementado um Pronto Atendimento Digital com o objetivo de atender os pacientes de forma on-line, sem precisar buscar por uma unidade física. “É uma forma de desafogar o Pronto Atendimento e deixar a unidade realmente para os casos de urgência e emergência”, explica Fernando Lemgruber.

De acordo com o diretor-presidente, Fernando Lemgruber, tudo isso faz parte de um compromisso da cooperativa em estar à frente das demandas de saúde da população Crédito: Unimed Sul Capixaba/Divulgação

Compromisso com a saúde

De acordo com o diretor-presidente, tudo isso faz parte de um compromisso da cooperativa em estar à frente das demandas de saúde da população, a fim de oferecer o melhor atendimento possível aos pacientes da Unimed Sul Capixaba, o que resultou no posto de marca mais lembrada no Prêmio Gazeta Empresarial (PGE), na categoria “Plano de Saúde”.

“Ao longo dos anos, estabelecemos uma relação de confiança com nossos clientes, baseada na transparência, na eficiência e no compromisso em cuidar da saúde de cada um deles. Essa relação sólida e positiva tem sido fundamental para construir uma marca forte e reconhecida”, destaca.

Hoje, a Unimed Sul Capixaba, que faz parte do maior sistema cooperativista médico do mundo, presente em 84% do território nacional, conta com mais de 98 mil clientes, 451 cooperados e 1.029 colaboradores na região.

A Unimed Sul Capixaba, conta com mais de 98 mil clientes, 451 cooperados e 1.029 colaboradores na região. Crédito: Unimed Sul Capixaba/Divulgação

“A Unimed Sul Capixaba conta com estrutura médica e equipamentos para casos de extrema complexidade; o mais completo e moderno centro de diagnóstico da região; é referência no atendimento e tratamento de câncer do Sul; oferece atendimento cardiológico com padrão dos grandes centros; e, não menos importante, temos como pilar a humanização”, pontua Lemgruber.

Além do primeiro lugar no Prêmio Gazeta Empresarial, a cooperativa também foi premiada na categoria Clínica de Medicina do Trabalho e orgulha-se de oferecer o Saúde Ocupacional Unimed (SOU), serviço completo de gestão da saúde e segurança para empresas. O espaço está mudando de endereço e vai oferecer um local mais amplo e confortável, com estrutura completa para assessorar empresas na implantação de diversos serviços na área de gestão da saúde e segurança.

Inovação

O Hospital Unimed Sul Capixaba é referência de excelência na região Sul, oferecendo uma estrutura de alta complexidade, com equipamentos exclusivos. O espaço é reconhecido na área diagnóstica e em tratamento de câncer e cardiologia. Além de destacar-se pelos procedimentos realizados, o hospital possui certificações importantes e exclusivas no patamar de excelência, como a recém titulação nível 3 pela ONA.

Além desta, destacam-se também a HIMSS nível 6, atestando o uso de Tecnologia da Informação como suporte à saúde; o Selo Top Performer na UTI Geral e Coronariana; e Melhores Práticas Relacionadas à Qualidade Assegurada de Limpeza e Esterilização - categoria Black Diamond, da 3M.

A Unimed Sul Capixaba é a única do Sul do Estado a contar com o aparelho de mamografia com o compressor curvo, que reduz o desconforto durante o exame e aumenta a eficácia na detecção do câncer de mama; um tomógrafo computadorizado de corpo inteiro; e equipamento de angiotomografia de coronárias, sendo o único do tipo no Sul do Estado.

A Unimed Sul Capixaba foi a marca mais lembrada no Prêmio Gazeta Empresarial (PGE), na categoria “Plano de Saúde”. Crédito: Unimed Sul Capixaba/Divulgação

Tudo isso aliado à cultura organizacional da empresa, chamada de “Jeito de Cuidar”, que considera a humanização e a necessidade de gerar experiências positivas para os clientes.