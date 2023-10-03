Tecnologia é aliada na educação e contribui para acesso ao ensino superior

A Multivix busca enriquecer a experiência educacional do aluno por meio de diferentes recursos que garantam o sucesso nos estudos Crédito: Multivix/Divulgação

Hoje em dia, faculdades que investem em tecnologia também estão expandindo a capacidade de promover a educação e democratizando o acesso à formação profissional para diferentes regiões e pessoas. Aplicativos, bibliotecas virtuais, aulas gravadas ou ao vivo e a flexibilidade de horários são algumas das facilidades oferecidas pelo ensino a distância (EAD) e que auxiliam muitos jovens a alcançarem diferentes oportunidades no mercado de trabalho.

Para o diretor executivo da Multivix, Tadeu Penina, além de capacitar pessoas, esses investimentos ajudam a preencher lacunas em diversas áreas profissionais. “Isso contribui para a redução da carência de profissionais em determinadas funções, além de ajudar as pessoas a alcançarem os sonhos e transformarem suas respectivas realidades por meio da educação superior.”

Aliás, de acordo com Penina, essa é a missão da Multivix. O diretor explica que a instituição busca enriquecer a experiência educacional do aluno por meio de diferentes recursos que garantam o sucesso nos estudos e, consequentemente, na carreira profissional.

“Nos últimos anos, experimentamos um crescimento notável, tanto no presencial quanto no ensino a distância. Atualmente, a instituição conta com uma extensa rede de mais de 300 polos distribuídos por todo o Brasil e mais de 50 mil alunos”, comenta.

Para o diretor executivo da Multivix, Tadeu Penina, além de capacitar pessoas, esses investimentos ajudam a preencher lacunas em diversas áreas profissionais Crédito: Multivix/Divulgação

Como a tecnologia pode ajudar?

Tadeu Penina reforça ainda que a Multivix trabalha com uma abordagem de ensino que coloca o aluno no centro do processo de aprendizagem, com o objetivo de incentivar a resolução de problemas, a criatividade e a colaboração.

“Essa metodologia contribui para o desenvolvimento do empreendedorismo e da inovação, permitindo que os alunos aprendam na prática e desenvolvam habilidades socioemocionais essenciais para o sucesso no mercado”, pontua o diretor.

Entre as inovações tecnológicas implementadas pela Multivix para aprimorar a jornada de ensino dos alunos EAD, destacam-se recursos como as Aulives, uma plataforma interativa de aulas ao vivo; biblioteca digital; a comunicação via aplicativos dedicados; e o armazenamento em nuvem, que facilita o acesso a materiais e arquivos importantes.

“Acreditamos na importância da educação e no uso da tecnologia para transformar a sociedade. Por isso, o nosso objetivo é continuar com nosso crescimento e inovação no ensino presencial e a distância, levando uma aprendizagem acessível e real para a comunidade em todo Brasil, alinhando tecnologia moderna e qualidade de ensino. Juntos, estamos comprometidos em ser agentes de mudança positiva por meio da educação e da tecnologia”, finaliza.

A Multivix trabalha com uma abordagem de ensino que coloca o aluno no centro do processo de aprendizagem Crédito: Multivix/Divulgação

Conheça todas as facilidades oferecidas pela Multivix;

Biblioteca virtual com mais de 15 mil títulos, 30 editoras e 2.200 periódicos disponíveis;

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA);

Portal do aluno completo e multiplataforma;

App Multivix completo e prático;

Assistente virtual multiplataforma, com suporte de 24 horas (Malu);

Acesso a financiamentos e bolsas com simulações e fechamento on-line;

Tutoria e monitoria on-line;

Flexibilidade de horários;

Parcerias e convênios com empresas;

Polos de apoio presencial;

Professores titulados com conhecimento teórico e experiência prática da realidade do mercado;

Atendimento de qualidade e personalizado;

Portal de emprego e estágio com inúmeras oportunidades de trabalho;

Núcleos de atendimento e alunos e a comunidade.

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