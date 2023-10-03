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Tecnologia é aliada na educação e contribui para acesso ao ensino superior

Destaque entre as instituições de ensino do país, a Multivix tem investido em tecnologia e inovação para oferecer novas oportunidades a jovens que querem fazer uma faculdade e ingressar no mercado de trabalho
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

03 out 2023 às 18:13

Publicado em 03 de Outubro de 2023 às 18:13

A Multivix busca enriquecer a experiência educacional do aluno por meio de diferentes recursos que garantam o sucesso nos estudos
A Multivix busca enriquecer a experiência educacional do aluno por meio de diferentes recursos que garantam o sucesso nos estudos Crédito: Multivix/Divulgação
Hoje em dia, faculdades que investem em tecnologia também estão expandindo a capacidade de promover a educação e democratizando o acesso à formação profissional para diferentes regiões e pessoas. Aplicativos, bibliotecas virtuais, aulas gravadas ou ao vivo e a flexibilidade de horários são algumas das facilidades oferecidas pelo ensino a distância (EAD) e que auxiliam muitos jovens a alcançarem diferentes oportunidades no mercado de trabalho.
Para o diretor executivo da Multivix, Tadeu Penina, além de capacitar pessoas, esses investimentos ajudam a preencher lacunas em diversas áreas profissionais. “Isso contribui para a redução da carência de profissionais em determinadas funções, além de ajudar as pessoas a alcançarem os sonhos e transformarem suas respectivas realidades por meio da educação superior.”
Aliás, de acordo com Penina, essa é a missão da Multivix. O diretor explica que a instituição busca enriquecer a experiência educacional do aluno por meio de diferentes recursos que garantam o sucesso nos estudos e, consequentemente, na carreira profissional.
“Nos últimos anos, experimentamos um crescimento notável, tanto no presencial quanto no ensino a distância. Atualmente, a instituição conta com uma extensa rede de mais de 300 polos distribuídos por todo o Brasil e mais de 50 mil alunos”, comenta.
Para o diretor executivo da Multivix, Tadeu Penina, além de capacitar pessoas, esses investimentos ajudam a preencher lacunas em diversas áreas profissionais
Para o diretor executivo da Multivix, Tadeu Penina, além de capacitar pessoas, esses investimentos ajudam a preencher lacunas em diversas áreas profissionais Crédito: Multivix/Divulgação

Como a tecnologia pode ajudar?

Tadeu Penina reforça ainda que a Multivix trabalha com uma abordagem de ensino que coloca o aluno no centro do processo de aprendizagem, com o objetivo de incentivar a resolução de problemas, a criatividade e a colaboração.
“Essa metodologia contribui para o desenvolvimento do empreendedorismo e da inovação, permitindo que os alunos aprendam na prática e desenvolvam habilidades socioemocionais essenciais para o sucesso no mercado”, pontua o diretor.
Entre as inovações tecnológicas implementadas pela Multivix para aprimorar a jornada de ensino dos alunos EAD, destacam-se recursos como as Aulives, uma plataforma interativa de aulas ao vivo; biblioteca digital; a comunicação via aplicativos dedicados; e o armazenamento em nuvem, que facilita o acesso a materiais e arquivos importantes.
“Acreditamos na importância da educação e no uso da tecnologia para transformar a sociedade. Por isso, o nosso objetivo é continuar com nosso crescimento e inovação no ensino presencial e a distância, levando uma aprendizagem acessível e real para a comunidade em todo Brasil, alinhando tecnologia moderna e qualidade de ensino. Juntos, estamos comprometidos em ser agentes de mudança positiva por meio da educação e da tecnologia”, finaliza.
A Multivix trabalha com uma abordagem de ensino que coloca o aluno no centro do processo de aprendizagem
A Multivix trabalha com uma abordagem de ensino que coloca o aluno no centro do processo de aprendizagem Crédito: Multivix/Divulgação

Conheça todas as facilidades oferecidas pela Multivix;

  • Biblioteca virtual com mais de 15 mil títulos, 30 editoras e 2.200 periódicos disponíveis;
  • Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA);
  • Portal do aluno completo e multiplataforma;
  • App Multivix completo e prático;
  • Assistente virtual multiplataforma, com suporte de 24 horas (Malu);
  •  Acesso a financiamentos e bolsas com simulações e fechamento on-line;
  • Tutoria e monitoria on-line;
  • Flexibilidade de horários;
  • Parcerias e convênios com empresas;
  • Polos de apoio presencial;
  • Professores titulados com conhecimento teórico e experiência prática da realidade do mercado;
  • Atendimento de qualidade e personalizado;
  • Portal de emprego e estágio com inúmeras oportunidades de trabalho;
  • Núcleos de atendimento e alunos e a comunidade.

Multivix

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