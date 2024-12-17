Supermercados BH inaugura nova loja em shopping do ES com experiência de compras inovadora

Nova unidade do Supermercados BH foi inaugurada no Shopping Praia da Costa Crédito: Divulgação/Supermercados BH

O Supermercados BH inaugurou, nesta quinta-feira (12/12), uma nova unidade em Vila Velha, desta vez no Shopping Praia da Costa. Com a novidade, a quinta maior rede supermercadista do Brasil chega a sua 37ª loja em terras capixabas, após pouco mais de um ano do início de suas atividades no Estado.

O empreendimento, localizado no piso G1 do shopping, promete entregar uma experiência de compra diferenciada em um ambiente de layout moderno. A loja conta com seções dedicadas a produtos de cuidados para a casa, para automóveis e animais de estimação, itens para festas, além de outras tradicionais áreas como hortifruti, açougue, frios, padaria, adega, laticínios e floricultura.

A loja possui área de venda possui com espaço superior a 1,5 mil m², com 17 checkouts disponíveis, sendo quatro de autoatendimento, para proporcionar uma experiência inovadora aos clientes. Além disso, dispõe da comodidade do amplo estacionamento compartilhado com o do centro de compras.

Com a inauguração, 140 novos empregos diretos foram gerados, o que, segundo a rede supermercadista, também contribui para o aquecimento do mercado de trabalho local e fortalece o compromisso da rede BH com a excelência no atendimento e inovação no ambiente de compras.

História da Rede BH

Pedro Lourenço, presidente da Rde BH Crédito: Divulgação/Supermercados BH

A história dos Supermercados BH começou em Minas Gerais há 28 anos, em 1996, e é marcada pela visão empreendedora do empresário Pedro Lourenço. E a jornada é de sucesso: com pouco mais de um ano de atuação no Espírito Santo, a marca celebrou a conquista do primeiro lugar na categoria Supermercado na 15ª edição do Marcas de Valor A Gazeta, prêmio que reconhece as marcas mais bem avaliadas pelos consumidores capixabas.

“É motivo de muito orgulho estar aqui hoje neste evento muito especial. Ser lembrado, ser coroado é muito gratificante para nós. Quero agradecer aqui de coração ao povo do Espírito Santo por serem tão carinhosos com o Supermercados BH”, declarou Pedro Lourenço, presidente da rede, ao receber o prêmio, no último dia 10.

Supermercados BH - Unidade do Shopping Praia da Costa

Unidade do Shopping Praia da Costa está localizada no piso G1 Crédito: Divulgação/Supermercados BH