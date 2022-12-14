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Superatacado em Colatina busca impulsionar investimentos locais

O Lavagnoli Superatacado foca em ações que promovam melhoria na qualidade de vida dos colatinenses, tendo como focos a sustentabilidade e o cunho social

Publicado em 14 de Dezembro de 2022 às 15:39

Superatacado Lavagnoli

Superatacado Lavagnoli

Publicado em 

14 dez 2022 às 15:39
Branded Lavagnoli Superatacado
Buscando mais inovação em relacionamento com o cliente, a Lavagnoli, agora, possui um televendas ativo, que proporciona a consumidores de toda região Noroeste do Estado, acesso ao mix de produtos comercializados pelo Superatacado Crédito: Lavagnoli Superatacado/Divulgação
O Superatacado Lavagnoli faz parte da vida dos colatinenses. Sejam eles consumidores finais, sejam varejistas, o Grupo Lavagnoli tem orgulho em participar da comunidade, impulsionando os investimentos locais.
O comércio atacadista Lavagnoli nasceu da proximidade com o pequeno varejista que buscava um mix de produtos adequados ao mercado local, com preço justo para todos os moradores. O que tem feito hoje é construir novas alianças, investir na relação com os clientes e fortalecer o relacionamento existente com as indústrias para ser o elo entre todos.
O grupo vem investindo em ações que promovam melhoria na qualidade de vida dos colatinenses, sejam elas com foco na sustentabilidade ou com cunho social. Como exemplo, todo o papelão e plástico gerados pela operação das cinco unidades, tanto dos supermercados como do superatacado vão para a reciclagem.
Isso também acontece com o óleo de cozinha, que é recolhido por parceiros para realizar a destinação correta ao subproduto. Outras ações sustentáveis são: a captação de água da chuva e a redução de impressão de tabloides em papel, devido aos disparos de tabloides digitais, graças à plataforma de CRM (Lavagnoli Club).
O Lavagnoli Superatacado (e supermercados) acaba de lançar a campanha “Caminhão de Prêmios Lavagnoli”. Uma campanha como foco nos clientes do Lavagnoli Club, o clube de vantagens que leva aos clientes ofertas personalizadas exclusivas, além de diversas promoções, programa de pontos, que traz uma novidade nesta nova edição, o cashback. Com o Cashback Lavagnoli o cliente poderá receber créditos em uma carteira digital localizada no app Lavagnoli Club e utilizá-los para comprar qualquer item da loja, com 60 dias de duração.
O Superatacado, assim como toda a rede Lavagnoli, investe muito na comunicação e relação com seus clientes, estando presente em diversos canais, desde os tradicionais, televisão, rádio e mídia impressa, até os digitais, whatsApp, redes sociais, e-mail marketing, SMS, mídia OOH (painéis led próprios e locados) e aplicativo que oferece facilidades. Enfim, são muitos os canais de comunicação, que permitem a transmissão de informações com muito dinamismo e constância, mantendo o Lavagnoli sempre muito bem lembrado pelos colatinenses.

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