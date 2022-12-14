Superatacado em Colatina busca impulsionar investimentos locais

Buscando mais inovação em relacionamento com o cliente, a Lavagnoli, agora, possui um televendas ativo, que proporciona a consumidores de toda região Noroeste do Estado, acesso ao mix de produtos comercializados pelo Superatacado Crédito: Lavagnoli Superatacado/Divulgação

O Superatacado Lavagnoli faz parte da vida dos colatinenses. Sejam eles consumidores finais, sejam varejistas, o Grupo Lavagnoli tem orgulho em participar da comunidade, impulsionando os investimentos locais.

O comércio atacadista Lavagnoli nasceu da proximidade com o pequeno varejista que buscava um mix de produtos adequados ao mercado local, com preço justo para todos os moradores. O que tem feito hoje é construir novas alianças, investir na relação com os clientes e fortalecer o relacionamento existente com as indústrias para ser o elo entre todos.

O grupo vem investindo em ações que promovam melhoria na qualidade de vida dos colatinenses, sejam elas com foco na sustentabilidade ou com cunho social. Como exemplo, todo o papelão e plástico gerados pela operação das cinco unidades, tanto dos supermercados como do superatacado vão para a reciclagem.

Isso também acontece com o óleo de cozinha, que é recolhido por parceiros para realizar a destinação correta ao subproduto. Outras ações sustentáveis são: a captação de água da chuva e a redução de impressão de tabloides em papel, devido aos disparos de tabloides digitais, graças à plataforma de CRM (Lavagnoli Club).

O Lavagnoli Superatacado (e supermercados) acaba de lançar a campanha “Caminhão de Prêmios Lavagnoli”. Uma campanha como foco nos clientes do Lavagnoli Club, o clube de vantagens que leva aos clientes ofertas personalizadas exclusivas, além de diversas promoções, programa de pontos, que traz uma novidade nesta nova edição, o cashback. Com o Cashback Lavagnoli o cliente poderá receber créditos em uma carteira digital localizada no app Lavagnoli Club e utilizá-los para comprar qualquer item da loja, com 60 dias de duração.