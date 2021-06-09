Sicoob Leste Capixaba: parceria com cooperado para desenvolver o campo

O Sicoob Leste Capixaba se posiciona como um grande apoiador do agronegócio e do desenvolvimento dos cooperados produtores rurais em Linhares e região. Somente em 2020, a instituição foi responsável pelo aporte de R$ 168 milhões em mais de 1,2 mil contratos de crédito rural.

Deste montante, R$ 134,4 milhões são referentes às 906 operações de custeio e comercialização, enquanto R$ 33,4 milhões compõem os 347 contratos de investimento.

No segmento de custeio, estão incluídos o financiamento de insumos, tratos culturais, colheita, beneficiamento e industrialização do produto financiado, além da produção de mudas e de sementes certificadas e fiscalizadas.

: O Sicoob Leste Capixaba foi fundado em Linhares há 32 anos e conta com agências no Centro, em Interlagos e em Conceição Crédito: Bruno Lopes

Oportunidades

Para o diretor-executivo da cooperativa, Alair Giuriato, essa parceria com os cooperados propicia desenvolvimento regional, geração de renda e de oportunidades, crescimento de negócios e fomento da economia local. Ele explica que, em Linhares, a cooperativa atua com este intuito desde a sua fundação, há 32 anos, e tem agências nos bairros Centro, Interlagos e Conceição.

"O Sicoob Leste Capixaba foi constituído por conta da demanda de produtores rurais por recursos para investir em seus empreendimentos, e por isso, até hoje a nossa instituição financeira cooperativa tem a concessão de crédito rural como um de seus focos de atuação" Alair Giuriato - Diretor-executivo da cooperativa

Segundo Alair Giuriato, os cooperados encontram na instituição taxas mais justas do que as praticadas no mercado convencional, além de menos burocracia para obter os recursos.

Segundo Alair Giuriato, diretor executivo do Sicoob Leste Capixaba, os cooperados encontram na instituição taxas mais justas e menos burocracia Crédito: Divulgação

Proximidade

Douglas Peruchi, associado há mais de 20 anos na agência do Centro de Linhares, foi um dos produtores que conseguiram aperfeiçoar sua produção de café conilon por meio das linhas do Sicoob.

“Com as linhas de investimento e custeio, consigo fazer o plantio e a manutenção da minha lavoura aqui no Sítio Peruchis. Escolhi o Sicoob devido à facilidade de relacionamento com a instituição e de contratar dos recursos, que auxiliam o produtor na obtenção de melhores condições para o produtor desde o momento do plantio até a comercialização do grão”, afirma.

Incentivo

O Sicoob ES faz operações de crédito rural em todo o Estado e trabalha com variadas linhas de financiamento, o que possibilita a aplicação de recursos em todos os segmentos do agronegócio capixaba, conforme enfatiza o diretor-executivo estadual da instituição, Nailson Dalla Bernadina.

“O incentivo ao setor rural é de extrema importância para o desenvolvimento socioeconômico local e para o fortalecimento de iniciativas que visem à otimização de recursos. O ganho é para toda a sociedade”, destaca.