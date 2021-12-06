Sicoob ES: trabalho coletivo permite expansão de negócios

Agência do Sicoob ES na Avenida Vitória: cooperativa chegou à soma de R$ 11,1 bilhões em ativos. Crédito: Camilla Baptistin

“A união é a mensagem-chave que norteia a atividade do Sicoob ES”. Assim, o presidente da cooperativa, Bento Venturim, explica o sucesso mesmo em meio a um momento conturbado da economia.

O Sicoob ES chegou a soma de R$ 11,1 bilhões em ativos, que são os bens e serviços da instituição, e os R$ 2,4 bilhões de patrimônio líquido. A instituição capixaba, formada por mais de 470 mil pessoas e empresas, também expande a sua área de atuação com a abertura de várias agências em todo o Espírito Santo, no Rio de Janeiro e na Bahia.

Segundo Bento Venturim, o aumento da zona de trabalho da cooperativa amplia o acesso a soluções financeiras personalizadas e ao cooperativismo como modelo sustentável de organização da sociedade.

“O cooperativismo é o conceito que ressalta a importância de todos se ajuntarem para construir um presente e um futuro melhores. Isso pode ser alcançado por meio da oferta de serviços e produtos vantajosos, por meio da promoção de bem-estar e por meio da prática da sustentabilidade. É o que temos feito ao longo de todos esses anos no Sicoob”, pontua.

Bento Venturim: “O cooperativismo ressalta a importância de todos se ajuntarem para construir um presente e um futuro melhores. Crédito: Joacir Azeredo

Um dos importantes diferenciais das cooperativas é o retorno financeiro para os cooperados, que são donos da instituição. No Sicoob ES, foram mais de R$ 347,5 milhões em resultados (sobras) gerados no último exercício. O investimento socioambiental, que tem crescido a cada ano, inclui o incentivo e o desenvolvimento de projetos para a promoção de saúde, educação financeira, gestão de negócios, preservação do meio ambiente e voluntariado.

FUNDO DE INVESTIMENTO PARA CAPTAR RECURSOS

Para captar recursos a serem aplicados neste tipo de iniciativa, o Sicoob ES conta com o seu Fundo de Investimento Social (Fis), composto por 1% dos resultados das cooperativas. Esses valores são direcionados a entidades sociais pelo do Edital de Projetos Sociais, por meio do qual são selecionados projetos com várias frentes de atuação.

No terceiro ano do Edital, 73 projetos de 46 cidades do Espírito Santo e Rio de Janeiro foram selecionados para receber mais de R$ 1,6 milhão. As ações irão beneficiar mais de 60 mil pessoas em projetos de diversas áreas do desenvolvimento social.