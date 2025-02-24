Sicoob ES tem R$ 1,2 bilhão de resultado em 2024 e mantém forte ritmo de crescimento

Pelo segundo ano consecutivo, o sistema regional Sicoob ES superou a marca de R$ 1 bilhão em resultado, fechando mais um ciclo com crescimento sustentável. O balanço de 2024 foi divulgado nesta terça-feira (25) – assista no vídeo acima – e, além do desempenho expressivo de R$ 1,2 bilhão de resultado, a cooperativa revelou outros destaques do ano passado, como o crescimento dos ativos totais, que alcançaram R$ 29,4 bilhões, em um avanço de 34,1%.



"No nosso modelo, o crescimento da instituição significa mais vantagens para quem faz parte dela. Este resultado demonstra a solidez do Sicoob e o impacto direto do cooperativismo na vida dos nossos associados. Nos últimos três anos, mais de R$ 1 bilhão foi destinado aos cooperados por meio do rateio das sobras e pagamento de juros ao capital." Nailson Dalla Bernadina - Diretor-executivo do Sicoob Central ES

O número de cooperados do Sicoob cresce a cada ano, acompanhando a busca por alternativas financeiras mais justas no Sistema Financeiro. No Brasil, já são mais de 8,5 milhões de associados e, no sistema regional, esse movimento também se confirmou em 2024, totalizando 869.279 associados, aumento de 18,7% em relação ao ano anterior.

O Sicoob ES segue como um dos principais protagonistas do setor financeiro capixaba, sendo o Maior Grupo Empresarial do Espírito Santo, pelo critério de patrimônio líquido, de acordo com o Anuário IEL 200 Maiores e Melhores do ES. O crescimento do patrimônio líquido foi de 24,7%, encerrando o ano em R$ 5,4 bilhões; já os depósitos totais aumentaram 38,9%, ultrapassando R$ 21,2 bilhões.

Esse crescimento vem acompanhado de uma gestão cada vez mais eficiente. O Sicoob ES conta com o melhor Índice de Eficiência (IEP) entre os sistemas regionais do Sicoob no país. O índice mede a relação entre despesas e receitas, garantindo que mais recursos sejam direcionados para fortalecer os negócios dos cooperados, aumentando a competitividade do sistema, e ampliar o acesso a soluções financeiras.

A satisfação dos cooperados também avançou. Enquanto a média do mercado permanece em 47 pontos, no segundo semestre de 2024, a cooperativa alcançou 77,3 pontos no Net Promoter Score (NPS), um aumento de quatro pontos em relação ao primeiro semestre.

Crédito segue em expansão com destaque para o agronegócio

O crédito tem sido um dos principais fatores de alta dos indicativos do Sicoob ES, permitindo que mais pessoas e empresas tenham acesso a soluções financeiras alinhadas às suas necessidades. Em 2024, a cooperativa ultrapassou a marca de R$ 16,3 bilhões na carteira de crédito, registrando um crescimento de 24,6% em relação ao ano anterior.

No crédito direcionado ao agronegócio, esse avanço foi ainda mais expressivo, com crescimento de 59%, com montante liberado próximo a R$ 5 bilhões. De acordo com o Banco Central, esse desempenho consolida o Sicoob ES como o maior repassador de Funcafé e do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) no Espírito Santo e o segundo maior financiador do agronegócio capixaba.

Esses volumes financeiros levam em consideração as soluções oferecidas para atender às necessidades específicas do setor. Um dos destaques foi a Cédula de Produto Rural Financeira (CPRF) destinada a produtores rurais e empresas que atuam no beneficiamento e na primeira industrialização de produtos rurais. Com isenção de IOF, essa modalidade permitiu a antecipação do faturamento, oferecendo maior previsibilidade financeira e segurança no planejamento da produção e comercialização. Só em 2024, R$ 912 milhões foram liberados para produtores rurais e pessoas jurídicas.

Além disso, pelo terceiro ano consecutivo, o Sicoob ES foi o maior repassador de recursos do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) Rural no Espírito Santo, somando um montante de R$ 581 milhões.

"Estamos, cada vez mais, presentes no campo, oferecendo crédito com condições específicas à realidade dos produtores e das empresas do setor agropecuário. Trabalhamos para garantir que esses recursos cheguem a quem precisa, permitindo que o agronegócio cresça com solidez e sustentabilidade." Alecsandro Casassi - Diretor de Operações e Negócios do Sicoob Central ES

Soluções ampliam o acesso ao crédito

Em 2024, o Sicoob ampliou suas soluções financeiras, disponibilizando novas linhas de crédito e investimentos com condições diferenciadas, prazos estendidos e taxas mais acessíveis para associados pessoa jurídica. Como resultado, mais de 31 mil novas empresas passaram a integrar o sistema no ano passado.

Para incentivar projetos inovadores, foi lançada uma linha de crédito subsidiada da Finep, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Destinada a empresas que buscam desenvolver ou aprimorar produtos, processos e serviços, essa modalidade oferece taxas competitivas e prazos flexíveis. Até o final do ano, R$ 24 milhões já haviam sido disponibilizados.

Além disso, o Sicoob ES também foi o maior repassador de recursos do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) Empresarial no Espírito Santo, somando um montante de R$ 282 milhões.

No setor da construção civil, a linha de Capital de Giro Construção Civil foi criada para atender incorporadoras, construtoras e Sociedades de Propósito Específico (SPEs), aumentando a participação da cooperativa nesse segmento.

O portfólio de investimentos do Sicoob também foi ampliado em 2024 com o lançamento da Letra Financeira Sênior, que tem foco na captação de recursos dos associados em aplicações de médio e longo prazo. O produto oferece uma remuneração superior aos demais produtos da cooperativa e fechou o último ano com o saldo de R$ 60 milhões na carteira.

Por fim, os financiamentos cresceram de forma expressiva, atingindo R$ 3,5 bilhões, aumento de 45,1% no período. Esse crescimento se deu pela ampliação do acesso ao crédito, tanto para empresas quanto para associados pessoa física, com destaque para a evolução do Faça Acontecer, produto destinado ao financiamento estudantil, que já soma R$ 268,1 milhões na carteira de crédito, beneficiando mais de 2.600 alunos.

“As novas soluções financeiras foram desenvolvidas para atender diferentes perfis de associados, sempre considerando suas necessidades específicas. O objetivo é garantir que mais pessoas e empresas tenham acesso a recursos para investir, inovar e crescer”, reforça o diretor de Operações e Negócios do Sicoob Central ES, Alecsandro Casassi.

Agência do Sicoob ES: número de cooperados cresce a cada ano, acompanhando a busca por alternativas financeiras mais justas no Sistema Financeiro Crédito: Sicoob ES/ Divulgação

Crescimento digital amplia conveniência para associados

O ano de 2024 marcou avanços importantes na digitalização do Sicoob ES. Com melhorias na jornada digital e campanhas de incentivo, 45 mil novas contas foram abertas pelo Super APP em 2024. Além disso, o atendimento digital se mostrou uma ferramenta ágil e eficiente, diante da experiência positiva para o associado nas interações registradas ao longo do ano.

O Pix também teve um crescimento expressivo. Com a isenção de taxas para pessoas jurídicas e avanços na infraestrutura, o volume recebido pelos associados do Sicoob de outras instituições financeiras saltou de R$ 49 bilhões, em 2023, para mais de R$ 74 bilhões em 2024, um aumento de 52%.

Outra novidade foi a chegada do Apple Pay para os usuários do Sicoobcard, uma funcionalidade muito aguardada pelos cooperados. Por meio dela, agora é possível realizar transações de crédito e débito diretamente nas maquininhas, sem a necessidade do cartão físico. A tecnologia proporciona mais segurança e agilidade nos pagamentos, tornando a experiência do associado ainda mais prática no dia a dia.

Conectado a pessoas

Para além dos resultados financeiros, no último ano, a cooperativa conquistou a primeira colocação entre as grandes empresas na premiação Great Place to Work (GPTW) no Espírito Santo e a quinta posição entre as instituições financeiras no Brasil, destacando o Sicoob ES entre as melhores empresas para se trabalhar.

O reconhecimento está atrelado ao investimento contínuo no desenvolvimento das equipes, que ganhou ainda mais força em 2024 com a instituição do Plano de Educação Continuada. Com recursos significativos, a iniciativa oferece oportunidades para que os profissionais avancem na busca por conhecimento, contribuindo para o aprimoramento individual e fortalecendo a competência operacional coletiva.

Mais de R$ 10 milhões investidos em responsabilidade social

O sistema regional Sicoob ES investiu R$ 10,2 milhões em responsabilidade social ao longo de 2024, beneficiando diretamente mais de 540 mil pessoas em 115 municípios. Os recursos foram direcionados a mais de 4.400 ações, abrangendo seis eixos principais: cooperativismo e empreendedorismo, desenvolvimento sustentável, cidadania financeira, saúde, ações socioambientais e educação.

O maior volume de investimentos foi aplicado em desenvolvimento sustentável. Dentro desse eixo, o destaque fica para o Edital Social, que apoia projetos comunitários e, em 2025, chega à sua sétima edição. As inscrições estarão abertas entre 1º de março e 30 de abril, garantindo novas oportunidades para que projetos sem fins lucrativos implantem iniciativas que promovam o desenvolvimento social e econômico das comunidades.

"Nosso compromisso vai além do crescimento financeiro. Trabalhamos para gerar impacto positivo nas comunidades, promovendo o desenvolvimento sustentável, a inclusão e a educação financeira. O crescimento dos investimentos sociais mostra a importância de um cooperativismo que transforma realidades e fortalece os territórios onde atuamos." Sandra Kwak - Diretora de Recursos Humanos e Sustentabilidade do Sicoob Central ES

Participação ativa dos cooperados no Ciclo Assemblear

Com a divulgação dos resultados, as cooperativas singulares do Sicoob ES iniciam o Ciclo Assemblear, que contempla as pré-assembleias e Assembleias Gerais Ordinárias (AGOs). Nesses encontros, os cooperados poderão acompanhar detalhadamente os números de cada cooperativa e participar das decisões estratégicas para o futuro da instituição. Os dados e informações sobre as assembleias estão disponíveis no site www.comunidadesicoob.com.br.

Sicoob ES em números (aumento em % em 2024, em relação a 2023)

Resultado: R$ 1,2 bilhão (+14,3%)

R$ 1,2 bilhão (+14,3%) Ativos: R$ 29,4 bilhões (+34,1%)

R$ 29,4 bilhões (+34,1%) Patrimônio líquido: R$ 5,4 bilhões (+24,7%)

R$ 5,4 bilhões (+24,7%) Depósitos totais: R$ 21,2 bilhões (+38,9%)

R$ 21,2 bilhões (+38,9%) Crédito total: R$ 16,3 bilhões (+24,6%)

R$ 16,3 bilhões (+24,6%) Carteira de financiamentos: R$ 3,5 bilhões (+45,1%)

R$ 3,5 bilhões (+45,1%) Carteira rural liberada: R$ 5 bilhões (+59%)

R$ 5 bilhões (+59%) Sócios totais ativos: 869.279 (+18,7%)

O Sicoob

Instituição financeira cooperativa, o Sicoob tem mais de 8,5 milhões de cooperados e está presente em todos os Estados brasileiros e no Distrito Federal. Oferece serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, aquisição de meios eletrônicos de pagamento, dentre outras soluções financeiras.

É formado por 331 cooperativas singulares, 14 cooperativas centrais e pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS), que é composta por uma confederação e um banco cooperativo, além de uma processadora e bandeira de cartões, administradora de consórcios, entidade de previdência complementar, seguradora e um instituto universitário para o investimento social. Ocupa a primeira colocação entre as instituições financeiras com maior número de agências no Brasil, com mais de 4,6 mil pontos de atendimento, e, em mais de 400 municípios, é a única instituição financeira presente.