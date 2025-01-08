Shopping Vitória promove liquidação de verão com descontos de até 70%

A estação mais quente do ano chegou e a Liquida Verão do Shopping Vitória está de volta. A liquidação marca o início de 2025 com um fim de semana inteiro de ofertas exclusivas para os consumidores. De sexta (10/01) a domingo (12/01), lojas de diversos segmentos oferecerão descontos de até 70%, para quem quer economizar e garantir itens variados.
Com um mix diversificado de lojas participantes, o Shopping Vitória oferece opções para todos os estilos e necessidades. A Liquida Verão traz oportunidades únicas em moda feminina, masculina e infantil, além de calçados, cosméticos, decoração, eletrônicos e outros segmentos.
“Essa é uma excelente oportunidade para os clientes adquirirem os itens desejados com ofertas especiais. Para os lojistas, é o momento ideal para aquecer as vendas e renovar o estoque para a chegada da nova coleção”, destaca Letícia Dalvi, gerente de marketing do Shopping Vitória.
Confira alguns exemplos de ofertas
Aleatory: T-shirt básica de R$ 129,99 por R$ 109,99 (desconto de 15%) / Polo Piquet de R$ 269,99 por R$ 229,99 (desconto de 15%).
Alphabeto: Camisa azul masculina de R$ 169,95 por R$ 118,97 (desconto de 30%) / Vestido colorido feminino de R$ 229,95 por R$ 160,97 (desconto de 30%) / Vestido colorido verde feminino de R$ 169,95 por R$ 118,97 (desconto de 30%).
Animale: Camisa Listrada de R$ 698,00 por R$ 449,00 (desconto de 36%) / Rasteira Couro (tamanho 35 a 39) de R$ 1.198,00 por R$ 599,00 (desconto de 50%) / Saia (tamanho P/M/G) de R$ 598,00 por R$ 379,00 (desconto de 37%) / Regata tricot (tamanho P/M/G) de R$ 498,00 por R$ 279,00 (desconto de 44%).
Camicado: Produtos com até 50% OFF.
C&A Shopping Vitória: Descontos de até 60%.
Jaklayne Joias: Relógio Seculus de R$ 264,99 por R$ 150,00 (desconto de 43%) / Relógio Mondaine de R$ 329,99 por R$ 210,00 (desconto de 36%) / Relógio Mondaine Rose de R$ 459,99 por R$ 280,00 (desconto de 39%).
Lacqua Di Fiori: Marro 100ml Eau de parfum de R$ 279,90 por R$ 199,90 (desconto de 29%) / Mabelle 100ml Eau de parfum de R$ 229,90 por R$ 159,90 (desconto de 30%) / Marro Sport de R$ 155,90 por R$ 109,90 (desconto de 30%).
Sapataria do Futuro: Palmilhas para calçados de R$ 29,00 por R$ 13,00 (desconto de 55%) /Refil de zip clea de R$ 18,50 por R$ 5,00 (desconto de 73%) / Protetor de salto fino para sapato feminino de R$ 37,00 por R$ 15,00 (desconto de 59%).
Soho: Comprando 3 peças, ganhe 30% na peça de menor valor.
Alphabeto: Camisa azul masculina de R$ 169,95 por R$ 118,97 (desconto de 30%) / Vestido colorido feminino de R$ 229,95 por R$ 160,97 (desconto de 30%) / Vestido colorido verde feminino de R$ 169,95 por R$ 118,97 (desconto de 30%).
Animale: Camisa Listrada de R$ 698,00 por R$ 449,00 (desconto de 36%) / Rasteira Couro (tamanho 35 a 39) de R$ 1.198,00 por R$ 599,00 (desconto de 50%) / Saia (tamanho P/M/G) de R$ 598,00 por R$ 379,00 (desconto de 37%) / Regata tricot (tamanho P/M/G) de R$ 498,00 por R$ 279,00 (desconto de 44%).
Camicado: Produtos com até 50% OFF.
C&A Shopping Vitória: Descontos de até 60%.
Jaklayne Joias: Relógio Seculus de R$ 264,99 por R$ 150,00 (desconto de 43%) / Relógio Mondaine de R$ 329,99 por R$ 210,00 (desconto de 36%) / Relógio Mondaine Rose de R$ 459,99 por R$ 280,00 (desconto de 39%).
Lacqua Di Fiori: Marro 100ml Eau de parfum de R$ 279,90 por R$ 199,90 (desconto de 29%) / Mabelle 100ml Eau de parfum de R$ 229,90 por R$ 159,90 (desconto de 30%) / Marro Sport de R$ 155,90 por R$ 109,90 (desconto de 30%).
Sapataria do Futuro: Palmilhas para calçados de R$ 29,00 por R$ 13,00 (desconto de 55%) /Refil de zip clea de R$ 18,50 por R$ 5,00 (desconto de 73%) / Protetor de salto fino para sapato feminino de R$ 37,00 por R$ 15,00 (desconto de 59%).
Soho: Comprando 3 peças, ganhe 30% na peça de menor valor.
Shopping Vitória terá liquidação de verão com desconto de até 70%
Shopping Vitória
Liquida Verão Shopping Vitória
- Data: de 10 a 12 de janeiro (sexta, sábado e domingo)
- Horário: sexta e sábado, das 10h às 22h, domingo das 14h às 21h.