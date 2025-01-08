Shopping Vitória promove liquidação de verão com descontos de até 70%

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Animale: Camisa Listrada de R$ 698,00 por R$ 449,00 (desconto de 36%) / Rasteira Couro (tamanho 35 a 39) de R$ 1.198,00 por R$ 599,00 (desconto de 50%) / Saia (tamanho P/M/G) de R$ 598,00 por R$ 379,00 (desconto de 37%) / Regata tricot (tamanho P/M/G) de R$ 498,00 por R$ 279,00 (desconto de 44%).

Camicado: Produtos com até 50% OFF.

C&A Shopping Vitória: Descontos de até 60%.

Jaklayne Joias: Relógio Seculus de R$ 264,99 por R$ 150,00 (desconto de 43%) / Relógio Mondaine de R$ 329,99 por R$ 210,00 (desconto de 36%) / Relógio Mondaine Rose de R$ 459,99 por R$ 280,00 (desconto de 39%).

Lacqua Di Fiori: Marro 100ml Eau de parfum de R$ 279,90 por R$ 199,90 (desconto de 29%) / Mabelle 100ml Eau de parfum de R$ 229,90 por R$ 159,90 (desconto de 30%) / Marro Sport de R$ 155,90 por R$ 109,90 (desconto de 30%).

Sapataria do Futuro: Palmilhas para calçados de R$ 29,00 por R$ 13,00 (desconto de 55%) /Refil de zip clea de R$ 18,50 por R$ 5,00 (desconto de 73%) / Protetor de salto fino para sapato feminino de R$ 37,00 por R$ 15,00 (desconto de 59%).

Soho: Comprando 3 peças, ganhe 30% na peça de menor valor.