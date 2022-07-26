Shopping na Capital celebra liderança e anuncia novas operações

Shopping Vitória é ponto de encontro das famílias capixabas para compras, lazer e serviços Crédito: Shopping Vitória/Divulgação

Ser uma empresa reconhecida tanto pelos clientes quanto pelo mercado é um grande desafio do varejo. O Recall de Marcas Rede Gazeta é uma pesquisa que há 30 anos traz ao Shopping Vitória a resposta de que está no caminho certo. O Shopping Vitória, o primeiro do Espírito Santo, há 29 anos vem construindo uma história, compartilhando experiências com o público capixaba e trazendo sempre novas operações de grandes marcas, como vem ocorrendo neste ano de 2022.

“Recebemos mais uma vez o reconhecimento de ser uma referência em nosso setor. Fazemos valer toda a confiança depositada em nós, investindo em inovação, tecnologias, entretenimento e mix de operações e serviços ofertados, atendendo às expectativas dos nossos clientes, lojistas e colaboradores”, afirma o diretor do Shopping Vitória, Raphael Brotto. Ele destaca, ainda, a atitude arrojada do empreendimento, que se reinventou para ultrapassar as barreiras impostas pela pandemia.

"Neste momento, a perspectiva é de crescimento e recuperação das vendas. Iniciamos 2022 com força total. O primeiro quadrimestre do ano já registrou resultado de vendas 20% superior aos números do período pré-pandemia." Raphael Brotto - Diretor do Shopping Vitória

Acompanhando as tendências e demandas de mercado, que prometem revolucionar o consumo nos próximos anos, foi realizado investimento em múltiplos canais de comunicação para manter a conexão com o público e suas necessidades.

Raphael Brotto, diretor do Shopping Vitória, comemora o aumento de 20% nas vendas Crédito: Shopping Vitória/Divulgação

O SV foi o primeiro shopping do Estado a disponibilizar um marketplace on-line, ampliando os canais de vendas. No endereço www.shoppingvitoria.com , os clientes têm a opção de realizar suas compras virtualmente, garantindo parcelamentos e outros benefícios.

O empreendimento também transformou digitalmente o Programa de Relacionamento SV Privilège, para atender às novas demandas dos consumidores, levando agilidade e comodidade. Por meio do aplicativo do Shopping Vitória, o participante tem acesso a todos os benefícios, como estacionamento gratuito, desconto em lojas, convites para eventos e troca de pontos por produtos ou serviços

O cuidado com as pessoas e o meio ambiente faz também parte da rotina da empresa, que, em todos os planejamentos, busca a sustentabilidade. O Shopping Vitória faz o reaproveitamento da água da chuva para irrigar todo o jardim do mall. Além disso, há vagas para carro elétrico, que o cliente pode abastecer de forma gratuita, e bicicletário, com capacidade para 100 bikes. E a equipe de segurança dispõe de motos elétricas, que não poluem o meio ambiente.

Em 2016, o Shopping Vitória criou o selo SV Social e a cultura interna de trabalhar a filantropia e a sustentabilidade em suas ações e operações. O SV trabalha ainda com bilheterias solidárias em eventos distintos, sendo o principal deles o Natal, em que a renda é destinada 100% à Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo (Amaes), instituição parceira há muitos anos.

O QUE VEM PELA FRENTE

Grandes e inéditas operações no mercado capixaba estão chegando ao Shopping Vitória neste ano. Para isso, o empreendimento está fazendo um investimento de R$ 5 milhões no mall. A expectativa para o setor é de crescimento.

As marcas chegam para ampliar o mix de lojas e entretenimento. Além disso, as novas operações mudam as fachadas do empreendimento e vão gerar 600 vagas de empregos diretos e indiretos, oferecendo oportunidades nas mais diversas áreas para profissionais com diferentes experiências e formações.

Outra grande atração deste ano é a Nike Store, com inauguração prevista para o segundo semestre. A loja terá uma área de 524,63m² e vai oferecer produtos de alta performance para a prática de esportes e uso no dia a dia, entre roupas, calçados e acessórios com modelos exclusivos.

"A Nike é uma grande marca mundial no comércio de produtos esportivos e lifestyle. O cliente vai ter acesso a produtos com tecnologias avançadas, além de conferir com exclusividade os lançamentos internacionais." Letícia Dalvi - Gerente de Marketing do Shopping Vitória

Uma outra grande novidade prevista para o segundo semestre é o Camarada Camarão, que faz parte de uma rede nacional de restaurantes. Será a primeira unidade da franquia no Estado. Ficará localizada de frente para a Avenida Américo Buaiz, com conceito de open space em uma área de mais de 1.600m². A operação está abrindo a fachada do SV, que agora permitirá vista para a avenida para quem frequentar o restaurante.

Letícia Dalvi, gerente de Marketing do Shopping Vitória, destaca as novas operações que estão chegando ao mall Crédito: Shopping Vitória/Divulgação

“O projeto vai consolidar nossa proposta de oferecer uma experiência gastronômica inédita para o público. Teremos um visual único, com um ambiente inovador para os clientes. A expectativa é que essa seja a maior e mais moderna das unidades da marca”, afirma o diretor Raphael Brotto.

Outra inauguração prevista é o mercado Sabor da Terra, um dos mais tradicionais da capital. A nova unidade terá 500m² e estará localizada no segundo piso do Shopping Vitória, próximo à loja C&A. Ela terá hortifrúti, mercearia, espaço para comida saudável pronta para o consumo, adega, produtos importados e linha vegana, entre outros atrativos. A operação também contará com uma entrada independente de acesso ao público, a partir do estacionamento, e vai funcionar em horário alternativo ao shopping.

Projeto do Sabor da Terra, uma das novidades do Shopping Vitória Crédito: Divulgação

Além das três novidades, mais operações inéditas no Estado estão já funcionando, como a Nespresso, Carter’s, Intimissimi, Life By Vivara, YouCom, Fábula, Cololido, CS Young, CS Club e Kings Sneakers, somando-se ao portfólio programados para 2022. E, em breve, serão inauguradas a Frangrance Import, Livraria Leitura e Petland, entre outras.

SOBRE O SHOPPING

Com uma localização privilegiada, o Shopping Vitória mudou a cidade, transformando a Enseada do Suá no novo polo empresarial Crédito: Shopping Vitória/Divulgação

Com uma localização privilegiada na capital capixaba, o Shopping Vitória mudou a cidade, transformando a Enseada do Suá no novo polo empresarial da região e ganhando abrangência nacional. Desde o início, vem inovando sua atuação no mercado, alinhando o que há de mais moderno em arquitetura, produtos e serviços.

Para oferecer aos clientes uma experiência única, o SV sempre busca um mix variado. Hoje conta com 13 lojas âncoras e grifes nacionais e internacionais, com marcas exclusivas no Estado. São cerca de 450 operações comerciais, entre lojas, restaurantes, estandes e quiosques. Além disso, conta com um leque de serviços que inclui academia, agência de turismo, salão de beleza, empréstimo de cadeira de rodas e scooters, barbearia, esmalteria, sapataria, chaveiro, serviços automotivos, centro médico e odontológico, clínica de estética, padaria, Espaço Família, entre tantos outros.

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