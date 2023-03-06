Shopping movimenta economia do ES com emprego, venda, lazer e serviço

Parte da paisagem da Capital, Shopping Vitória está de portas abertas há 30 anos. É o primeiro grande mall do Estado Crédito: Shopping Vitória/Divulgação

Conectado às tendências do mercado e ao comportamento do consumidor, o Shopping Vitória busca inovar constantemente seu mix de operações, o que contribui para que seja uma referência no mercado capixaba, segundo atesta o diretor-geral do empreendimento, Raphael Brotto.

Há quase 30 anos no mercado, o Shopping Vitória é o primeiro grande shopping center do Espírito Santo e o pioneiro em gerar consciência de marca diante do público nesse setor. Não só construiu uma história com os capixabas, tornando-se um marco para o Estado, como também conquistou abrangência nacional.

“Nós nos comprometemos a trazer experiências inovadoras, que gerem valor para quem vem ao mall. Com um mix de lojas, serviços, restaurantes, eventos e arquitetura moderna, o Shopping Vitória é mais do que um centro de compras. As pessoas encontram aqui um espaço exclusivo, de fácil circulação, um ponto de encontro entre famílias e amigos, onde se pode fazer tudo, inclusive, comprar”, afirma Raphael.

Raphael Brotto: Shopping Vitória é ponto de encontro da família capixaba Crédito: Shopping Vitória/Divulgação

Atualmente, o Shopping Vitória conta com mais de 450 operações, gera mais de 5 mil empregos diretos e atrai um fluxo médio mensal de 1 milhão de visitantes. A diversidade do mix amplia não só a oferta de produtos, mas também de empregos em diferentes áreas. Somente neste segundo semestre de 2022, com as novas operações e contratações, o Shopping Vitória ofertou cerca de 400 vagas de emprego, entre fixas e temporárias.

Mais 36 marcas estão entre as novidades que chegaram para ampliar o portfólio do Shopping Vitória. Algumas das operações têm destaque nacional e internacional, como a loja exclusiva da Nike, única do Espírito Santo, a Chocolateria Lindt, o restaurante Camarada Camarão, que conta com uma área de mais de 1.600m², Open Food, Jorge Bischoff, Milkmoo e Paula Koswosk. Além disso, o minimercado Sabor da Terra, empresa capixaba, tem previsão para ser inaugurado em 2023. “Inovar o nosso mix, antecipar tendências, garantir experiências únicas e entretenimento de qualidade é o que sempre buscamos”, reforça Brotto.

Camarada Camarão é uma das novidades entre as operações do shopping Crédito: Shopping Vitória/Divulgação

Ao longo dos anos, o Shopping Vitória se reciclou de todas as formas e investiu em múltiplos canais para estar sempre conectado ao público e suas necessidades.

Para Raphael Brotto, entender totalmente o consumidor e seu comportamento é o principal desafio hoje do mercado varejista. “Um gestor de shopping tem que estar totalmente antenado aos anseios do cliente, desde quando ele sai de casa até trazê-lo ao mall.”

Figital

Outro ponto importante para o diretor é focar o figital, o novo formato de consumo que oferece ao cliente opções de compras, serviços e atendimento através da sinergia da venda física e digital.

"É uma realidade cada dia mais presente no varejo e é preciso estar preparado para conectar cada vez mais o cliente." Raphael Brotto - Diretor-geral do Shopping Vitória

As ações do Shopping Vitória estão pautadas nas diretrizes ESG, que se preocupam com os impactos socioambientais, o apoio aos projetos sociais, além de políticas firmes de conduta ética e boas práticas de governança. “O Shopping vai fazer 30 anos e queremos que ele esteja cada vez mais forte na liderança de mercado e na preferência dos capixabas,” reforça.

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