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Conteúdo de marca

Shopping movimenta economia do ES com emprego, venda, lazer e serviço

Shopping Vitória inova em espaços e torna-se referência no mercado capixaba.  Com mais de 450 operações, mall gera  5 mil postos de trabalho diretos e atrai  1 milhão de visitantes por mês

Publicado em 06 de Março de 2023 às 14:41

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

06 mar 2023 às 14:41
Shopping Vitória
Parte da paisagem da Capital, Shopping Vitória está de portas abertas há 30 anos. É o primeiro grande mall do Estado Crédito: Shopping Vitória/Divulgação
Conectado às tendências do mercado e ao comportamento do consumidor, o Shopping Vitória busca inovar constantemente seu mix de operações, o que contribui para que seja uma referência no mercado capixaba, segundo atesta o diretor-geral do empreendimento, Raphael Brotto.
Há quase 30 anos no mercado, o Shopping Vitória é o primeiro grande shopping center do Espírito Santo e o pioneiro em gerar consciência de marca diante do público nesse setor. Não só construiu uma história com os capixabas, tornando-se um marco para o Estado, como também conquistou abrangência nacional.
“Nós nos comprometemos a trazer experiências inovadoras, que gerem valor para quem vem ao mall. Com um mix de lojas, serviços, restaurantes, eventos e arquitetura moderna, o Shopping Vitória é mais do que um centro de compras. As pessoas encontram aqui um espaço exclusivo, de fácil circulação, um ponto de encontro entre famílias e amigos, onde se pode fazer tudo, inclusive, comprar”, afirma Raphael.
Raphael Brotto informa os números Shopping Vitória: mais de 450 operações e 5 mil empregos diretos
Raphael Brotto: Shopping Vitória é ponto de encontro da família capixaba Crédito: Shopping Vitória/Divulgação
Atualmente, o Shopping Vitória conta com mais de 450 operações, gera mais de 5 mil empregos diretos e atrai um fluxo médio mensal de 1 milhão de visitantes. A diversidade do mix amplia não só a oferta de produtos, mas também de empregos em diferentes áreas. Somente neste segundo semestre de 2022, com as novas operações e contratações, o Shopping Vitória ofertou cerca de 400 vagas de emprego, entre fixas e temporárias.
Mais 36 marcas estão entre as novidades que chegaram para ampliar o portfólio do Shopping Vitória. Algumas das operações têm destaque nacional e internacional, como a loja exclusiva da Nike, única do Espírito Santo, a Chocolateria Lindt, o restaurante Camarada Camarão, que conta com uma área de mais de 1.600m², Open Food,  Jorge Bischoff, Milkmoo e Paula Koswosk. Além disso, o minimercado Sabor da Terra, empresa capixaba, tem previsão para ser inaugurado em 2023. “Inovar o nosso mix, antecipar tendências, garantir experiências únicas e entretenimento de qualidade é o que sempre buscamos”, reforça Brotto. 
Shopping Vitória
Camarada Camarão é uma das novidades entre as operações do shopping Crédito: Shopping Vitória/Divulgação
Ao longo dos anos, o Shopping Vitória se reciclou de todas as formas e investiu em múltiplos canais para estar sempre conectado ao público e suas necessidades.
Para Raphael Brotto, entender totalmente o consumidor e seu comportamento é o principal desafio hoje do mercado varejista. “Um gestor de shopping tem que estar totalmente antenado aos anseios do cliente, desde quando ele sai de casa até trazê-lo ao mall.”

Figital

Outro ponto importante para o diretor é focar o figital, o novo formato de consumo que oferece ao cliente opções de compras, serviços e atendimento através da sinergia da venda física e digital.
"É uma realidade cada dia mais presente no varejo e é preciso estar preparado para conectar cada vez mais o cliente."
Raphael Brotto - Diretor-geral do Shopping Vitória
As ações do Shopping Vitória estão pautadas nas diretrizes ESG, que se preocupam com os impactos socioambientais, o apoio aos projetos sociais, além de políticas firmes de conduta ética e boas práticas de governança. “O Shopping vai fazer 30 anos e queremos que ele esteja cada vez mais forte na liderança de mercado e na preferência dos capixabas,” reforça.

Universidade

Para completar a trajetória de 30 anos com chave de ouro, tem novidade para 2023. Vem aí a Universidade Corporativa do Shopping Vitória. “É um grande projeto que será aplicado internamente, com treinamentos e cursos para os colaboradores e, depois, para lojistas. A universidade vem para contribuir na contratação e retenção de talentos e será um organismo que vai compreender tudo dentro do Shopping. A ideia é que o projeto seja agregador, de modo que pessoas façam os cursos e sejam treinadas e capacitadas para atuarem no setor. Estamos numa constante busca por inovação, investimentos em novidades, projetos e ações que contribuem para o valor de nossa marca para os capixabas”, conclui o diretor-geral.

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