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Shopping em Vitória faz "Liquida Verão" com descontos de até 70%

Desta sexta-feira (7) até domingo (9), milhares de produtos estarão com desconto no Shopping Vitória, para compras em lojas físicas ou pelo site
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

06 jan 2022 às 19:25

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 19:25

BRANDED - SV - JAN/22
Movimento de clientes no Shopping Vitória: liquidação é oportunidade para consumidor e lojistas Crédito: Camila Baptistin/ Divulgação
A expectativa do comércio no começo deste ano é com as queimas de estoque, uma ótima oportunidade para o consumidor que quer antecipar as compras e aliviar o orçamento. Por isso, o Shopping Vitória fará a “Liquida Verão”, a partir desta sexta-feira (7) até domingo (9). Serão milhares de produtos em liquidação com até 70% de desconto.
Entre os itens ofertados estão vestuário masculino, feminino e infantil, calçados, maquiagem, acessórios, itens de decoração, eletrônicos e muito mais.
Algumas lojas participantes são: Mmartan, Johnny Rockets, Artex, Milon, Carmen Steffens, Levis, Morana, Bagaggio, L’Occitane, Sunglass Hut, City Shoes, Zeffa, Havaianas, Surreal, Surreal, Mr Cat, entre outras. Para identificar as lojas participantes, é só procurar pela etiqueta vermelha nas vitrines.
BRANDED - SV - JAN/22
Roupas de cama e itens de decoração estão entre os produtos com descontos no Shopping Vitória Crédito: CreativaStudio
Além das lojas físicas, os consumidores também podem fazer suas compras de forma virtual no Marketplace do SV, pelo site www.shoppingvitoria.com. A dinâmica da plataforma é bem simples e os clientes podem contar com vários benefícios nas compras, como frete grátis para todo o Espírito Santo para compras acima de R$ 100,00.
“O momento é de comprar aquele produto desejado com um desconto incrível. Estamos com boas expectativas para o movimento em janeiro e trabalhando para manter aquecido o ritmo das vendas”, afirma Letícia Dalvi, gerente de marketing do Shopping Vitória.
BRANDED - SV - JAN/22
Calçados masculinos, femininos e infantis estão entre os produtos com descontos na "Liquida Verão" Crédito: SeventyFour

"LIQUIDA VERÃO" DO SHOPPING VITÓRIA:

  • QUANDO: de sexta-feira (7) a domingo (9)
  • ONDE: nas lojas participantes, identificadas com uma etiqueta vermelha na vitrine, e também no site www.shoppingvitoria.com
  • ALGUMAS LOJAS PARTICIPANTES: Mmartan, Johnny Rockets, Artex, Milon, Carmen Steffens, Levis, Morana, Bagaggio, L’Occitane, Sunglass Hut, City Shoes, Zeffa, Havaianas, Surreal, Surreal, Mr Cat, entre outras
  • PROMOÇÕES: produtos com descontos de até 70%. Pelo site, além dos descontos, frete grátis para todo o ES nas compras acima R$ 100,00.
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Diversas lojas participam da liquidação e estarão com uma identificação na vitrine Crédito: Camila Baptistin/ Divulgação

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