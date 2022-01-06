Shopping em Vitória faz "Liquida Verão" com descontos de até 70%

A expectativa do comércio no começo deste ano é com as queimas de estoque, uma ótima oportunidade para o consumidor que quer antecipar as compras e aliviar o orçamento. Por isso, o Shopping Vitória fará a “Liquida Verão”, a partir desta sexta-feira (7) até domingo (9). Serão milhares de produtos em liquidação com até 70% de desconto.
Entre os itens ofertados estão vestuário masculino, feminino e infantil, calçados, maquiagem, acessórios, itens de decoração, eletrônicos e muito mais.
Algumas lojas participantes são: Mmartan, Johnny Rockets, Artex, Milon, Carmen Steffens, Levis, Morana, Bagaggio, L’Occitane, Sunglass Hut, City Shoes, Zeffa, Havaianas, Surreal, Surreal, Mr Cat, entre outras. Para identificar as lojas participantes, é só procurar pela etiqueta vermelha nas vitrines.
Além das lojas físicas, os consumidores também podem fazer suas compras de forma virtual no Marketplace do SV, pelo site www.shoppingvitoria.com. A dinâmica da plataforma é bem simples e os clientes podem contar com vários benefícios nas compras, como frete grátis para todo o Espírito Santo para compras acima de R$ 100,00.
“O momento é de comprar aquele produto desejado com um desconto incrível. Estamos com boas expectativas para o movimento em janeiro e trabalhando para manter aquecido o ritmo das vendas”, afirma Letícia Dalvi, gerente de marketing do Shopping Vitória.
"LIQUIDA VERÃO" DO SHOPPING VITÓRIA:
- QUANDO: de sexta-feira (7) a domingo (9)
- ONDE: nas lojas participantes, identificadas com uma etiqueta vermelha na vitrine, e também no site www.shoppingvitoria.com
- ALGUMAS LOJAS PARTICIPANTES: Mmartan, Johnny Rockets, Artex, Milon, Carmen Steffens, Levis, Morana, Bagaggio, L’Occitane, Sunglass Hut, City Shoes, Zeffa, Havaianas, Surreal, Surreal, Mr Cat, entre outras
- PROMOÇÕES: produtos com descontos de até 70%. Pelo site, além dos descontos, frete grátis para todo o ES nas compras acima R$ 100,00.