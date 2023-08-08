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Shopping do aço no ES aposta em fabricação própria. Conheça os produtos disponíveis

Casa do Serralheiro produz, atualmente, diversos itens em fábrica própria, localizada em Cariacica
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

08 ago 2023 às 17:45

Publicado em 08 de Agosto de 2023 às 17:45

Casa do Serralheiro
Casa do Serralheiro oferece produtos para o mercado da construção civil Crédito: Divulgação
É difícil pensar em construção civil sem falar em aço, cuja composição permite as mais diversas aplicações em edificações – da estrutura da base até o acabamento de um projeto. Por oferecer alta capacidade de maleabilidade, o material garante maior qualidade e segurança de qualquer instalação e traz inúmeros benefícios quando a origem do produto é confiável, entre eles a redução dos custos, a facilidade no transporte e a resistência à corrosão, além de ser uma solução sustentável.
Ciente disso, a Casa do Serralheiro, o shopping do aço no mercado capixaba, aposta com determinação no segmento, produzindo diversas peças em sua fábrica própria, localizada no bairro Nova Brasília, em Cariacica.
De acordo com o diretor comercial da Casa do Serralheiro, Lucas Reis, a fabricação e a distribuição pela própria loja proporcionam uma maior credibilidade à marca. “Produzimos e vendemos diversos itens, como perfil guia, perfil montante, perfil cartola e eletrocalha. Dessa forma, geramos novos empregos para vários profissionais de diversas áreas”, explica.
Conheça alguns dos produtos fabricados pela Casa do Serralheiro 
  • Perfil guia: fabricado com aço galvanizado, é utilizado para compor paredes drywall – material formado por um núcleo de gesso natural. Fica fixado nos cantos da parede, de forma horizontal na estrutura, sendo um no chão e outro no forro. É o responsável por guiar a fixação dos perfis montantes que serão parafusados.

  • Perfil montante: com furos ao longo da peça de material metálico, é usado para estruturar verticalmente as paredes e serve para a passagem de tubulações.

  • Perfil cartola: é feito em aço galvanizado e costuma ser uma opção sustentável e mais resistente ao fogo e à intempéries, como chuva, ventos e infestações de cupins.

  • Eletrocalha: é uma estrutura que serve para passar cabos e fios elétricos de forma organizada, evitando sobrecargas, curtos-circuitos e outros tipos de problemas. Na Casa do Serralheiro, a eletrocalha está disponível nas dimensões 6M 38×38 Lisa e 6M 38×38 Perfurada.

  • Arame recozido: feito com aço de baixo teor de carbono, passa por um longo processo de produção para deixá-lo mais resistente. Pode ser facilmente moldado para as necessidades de uma obra, como para a amarração de armaduras de aço e para a fixação de vergalhões. No site da Casa do Serralheiro, pode ser encontrado na versão liso trançado e trançado, ambos com especificações BWG 18 - 1 kg.

  • Eletrodo: é um material utilizado para processos de soldagem de aços com baixo teor de carbono, cujo objetivo é conectar metais e as respectivas ligas e, assim, transferir os elétrons de um meio para outro.

  • Prego: peça metálica constituída por uma haste delgada, da qual uma das extremidades forma uma cabeça mais grossa e larga, e a outra é pontiaguda. Os pregos comercializados pela Casa do Serralheiro são de alta qualidade, desenvolvidos com aço galvanizado, e resistentes à corrosão.

  • Solda MIG: o termo MIG significa Metal Inert Gas, traduzido do inglês como “Gás de Metal Inerte”. Isso quer dizer que o gás de proteção da poça de fusão é inerte. É ideal para soldar materiais em geral.
Lucas pontua que todos esses produtos foram desenvolvidos a partir de um processo complexo de produção e aprovação.
“Nossos times de compra e exportação acompanharam de perto todo o planejamento e inspecionou todos os itens para que eles seguissem todas as normas, em especial a ISO 9001 – que estabelece um modelo de gestão da qualidade para organizações – e a ISO 14001 – que define diretrizes para sistemas de gestão ambiental”, acrescenta o gerente comercial.
“Estamos permanentemente focados em qualidade. Por isso, estamos sempre inspecionando nossas peças. Ainda pensando no nosso cliente, também oferecemos um preço diferenciado e cobrimos qualquer orçamento”, finaliza.

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