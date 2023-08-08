Shopping do aço no ES aposta em fabricação própria. Conheça os produtos disponíveis

Casa do Serralheiro oferece produtos para o mercado da construção civil Crédito: Divulgação

É difícil pensar em construção civil sem falar em aço, cuja composição permite as mais diversas aplicações em edificações – da estrutura da base até o acabamento de um projeto. Por oferecer alta capacidade de maleabilidade, o material garante maior qualidade e segurança de qualquer instalação e traz inúmeros benefícios quando a origem do produto é confiável, entre eles a redução dos custos, a facilidade no transporte e a resistência à corrosão, além de ser uma solução sustentável.

Ciente disso, a Casa do Serralheiro, o shopping do aço no mercado capixaba, aposta com determinação no segmento, produzindo diversas peças em sua fábrica própria, localizada no bairro Nova Brasília, em Cariacica.

De acordo com o diretor comercial da Casa do Serralheiro, Lucas Reis, a fabricação e a distribuição pela própria loja proporcionam uma maior credibilidade à marca. “Produzimos e vendemos diversos itens, como perfil guia, perfil montante, perfil cartola e eletrocalha. Dessa forma, geramos novos empregos para vários profissionais de diversas áreas”, explica.

Conheça alguns dos produtos fabricados pela Casa do Serralheiro

Perfil guia: fabricado com aço galvanizado, é utilizado para compor paredes drywall – material formado por um núcleo de gesso natural. Fica fixado nos cantos da parede, de forma horizontal na estrutura, sendo um no chão e outro no forro. É o responsável por guiar a fixação dos perfis montantes que serão parafusados.





Perfil montante: com furos ao longo da peça de material metálico, é usado para estruturar verticalmente as paredes e serve para a passagem de tubulações.





com furos ao longo da peça de material metálico, é usado para estruturar verticalmente as paredes e serve para a passagem de tubulações. Perfil cartola: é feito em aço galvanizado e costuma ser uma opção sustentável e mais resistente ao fogo e à intempéries, como chuva, ventos e infestações de cupins.





é feito em aço galvanizado e costuma ser uma opção sustentável e mais resistente ao fogo e à intempéries, como chuva, ventos e infestações de cupins. Eletrocalha: é uma estrutura que serve para passar cabos e fios elétricos de forma organizada, evitando sobrecargas, curtos-circuitos e outros tipos de problemas. Na Casa do Serralheiro, a eletrocalha está disponível nas dimensões 6M 38×38 Lisa e 6M 38×38 Perfurada.





é uma estrutura que serve para passar cabos e fios elétricos de forma organizada, evitando sobrecargas, curtos-circuitos e outros tipos de problemas. Na Casa do Serralheiro, a eletrocalha está disponível nas dimensões 6M 38×38 Lisa e 6M 38×38 Perfurada. Arame recozido: feito com aço de baixo teor de carbono, passa por um longo processo de produção para deixá-lo mais resistente. Pode ser facilmente moldado para as necessidades de uma obra, como para a amarração de armaduras de aço e para a fixação de vergalhões. No site da Casa do Serralheiro, pode ser encontrado na versão liso trançado e trançado, ambos com especificações BWG 18 - 1 kg.





feito com aço de baixo teor de carbono, passa por um longo processo de produção para deixá-lo mais resistente. Pode ser facilmente moldado para as necessidades de uma obra, como para a amarração de armaduras de aço e para a fixação de vergalhões. No site da Casa do Serralheiro, pode ser encontrado na versão liso trançado e trançado, ambos com especificações BWG 18 - 1 kg. Eletrodo: é um material utilizado para processos de soldagem de aços com baixo teor de carbono, cujo objetivo é conectar metais e as respectivas ligas e, assim, transferir os elétrons de um meio para outro.





é um material utilizado para processos de soldagem de aços com baixo teor de carbono, cujo objetivo é conectar metais e as respectivas ligas e, assim, transferir os elétrons de um meio para outro. Prego: peça metálica constituída por uma haste delgada, da qual uma das extremidades forma uma cabeça mais grossa e larga, e a outra é pontiaguda. Os pregos comercializados pela Casa do Serralheiro são de alta qualidade, desenvolvidos com aço galvanizado, e resistentes à corrosão.





peça metálica constituída por uma haste delgada, da qual uma das extremidades forma uma cabeça mais grossa e larga, e a outra é pontiaguda. Os pregos comercializados pela Casa do Serralheiro são de alta qualidade, desenvolvidos com aço galvanizado, e resistentes à corrosão. Solda MIG: o termo MIG significa Metal Inert Gas, traduzido do inglês como “Gás de Metal Inerte”. Isso quer dizer que o gás de proteção da poça de fusão é inerte. É ideal para soldar materiais em geral.

Lucas pontua que todos esses produtos foram desenvolvidos a partir de um processo complexo de produção e aprovação.

“Nossos times de compra e exportação acompanharam de perto todo o planejamento e inspecionou todos os itens para que eles seguissem todas as normas, em especial a ISO 9001 – que estabelece um modelo de gestão da qualidade para organizações – e a ISO 14001 – que define diretrizes para sistemas de gestão ambiental”, acrescenta o gerente comercial.

“Estamos permanentemente focados em qualidade. Por isso, estamos sempre inspecionando nossas peças. Ainda pensando no nosso cliente, também oferecemos um preço diferenciado e cobrimos qualquer orçamento”, finaliza.

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