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Serra investe mais de R$ 380 milhões em saúde

Além das ações de enfrentamento à pandemia de Covid-19, município avançou na atenção básica e oferta de especialidades, destacando-se em avaliação do Ministério da Saúde
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

26 nov 2021 às 14:53

Publicado em 26 de Novembro de 2021 às 14:53

Além de vacinar nas unidades de saúde, município também realiza ações em terminais e shoppings
Além de vacinar nas unidades de saúde, município também realiza ações em terminais e shoppings Crédito: PMS/ Divulgação
O acesso à saúde é direito de todos e a destinação de investimentos para essa área ganhou ainda mais importância e urgência com a chegada da pandemia da Covid-19. Embora os esforços financeiros e de pessoal tenham sido voltados para o combate ao novo coronavírus, outro grande desafio dos gestores foi dar continuidade aos atendimentos da atenção primária, como consultas, tratamentos e vacinação contra outras doenças.
Na Serra, o investimento na saúde este ano foi da ordem de R$ 383.930.855,41, seja em pessoal, seja em tecnologia, bem como na ampliação dos serviços prestados e nas ações de combate à Covid-19.
Um dos exemplos desse trabalho é o destaque que o município teve na avaliação dos Indicadores de Desempenho do Programa Previne Brasil, do Ministério da Saúde. A cidade se sobressaiu, no último quadrimestre, alcançando uma média de 5,04, ou seja, 50%. Um resultado que não só coloca a Serra na liderança das cidades da região metropolitana como também supera sua última marca. No primeiro quadrimestre de 2021, o município ficou com 4,92 de média. Hoje, a pasta da Saúde da Serra conta com 79% de cobertura da atenção básica, que engloba 66 equipes da saúde da família e 53 equipes de atenção primária.
A abertura de processos seletivos simplificados, para recompor o quadro de servidores, é outra realidade dentro do município. O número de profissionais de especialidade médica atuando no Ambulatório Municipal de Especialidades (Ames) foi ampliado de 11 para 40.
A Secretaria de Saúde (Sesa) também tem trabalhado intensamente para reduzir e até mesmo zerar as filas de espera por exames e cirurgias eletivas. Prova disso é a redução de uma fila de espera de 125 mil pacientes por exames, consultas e cirurgias, em janeiro de 2021, para 65 mil. Sendo assim, já foram agendados 85 mil pacientes para atendimento especializado, como para o procedimento de vasectomia e exame de mamografia, onde não há espera.
Prefeitura da Serra reduziu fila de espera por exames, consultas e cirurgias
Prefeitura da Serra reduziu fila de espera por exames, consultas e cirurgias Crédito: PMS/ Divulgação

TECNOLOGIA

O Ambulatório Municipal de Especialidades (Ames) e o Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSi) contam com o prontuário eletrônico, o que permite o acesso à informação do usuário em todos esses locais, otimizando o processo de diagnóstico, que vai da atenção primária à especializada.
O agendamento on-line de vacinas e exames elevou o nível de atendimento à população, dando mais segurança e comodidade.

VACINAÇÃO

A Saúde da Serra entrou com tudo na campanha de vacinação contra a Covid-19. Além de vacinar, de segunda a sábado, nas unidades de saúde, o município realiza ações de imunização sem agendamento em terminais rodoviários e shoppings. Outra estratégia desenvolvida pela prefeitura, na pandemia do novo coronavírus, é a realização de testes para a detecção da Covid-19 nas unidades de saúde.

PREVENÇÃO AO HIV

A Prefeitura da Serra implantou, ainda, o Ambulatório de Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), uma das melhores estratégias de prevenção à infecção pelo HIV.
Ele funciona aos sábados, das 7h às 18h, no Centro de Testagem e Aconselhamento/Serviço de Assistência Especializado (CTA/SAE), localizado em Rosário de Fátima.

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