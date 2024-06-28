Senac-ES anuncia Unidade Móvel de Saúde inédita para o Estado

Nova Unidade Móvel de Saúde do Senac-ES foi anunciada durante a ESX 2024 Crédito: Reprodução/Senac-ES

A democratização do acesso à educação, em todos os níveis, é um fator importante para garantir que mais pessoas se qualifiquem e aumentem suas chances de inserção no mercado de trabalho. Na área da saúde, investir na qualificação de profissionais também é uma forma de melhorar a qualidade e o alcance dos serviços ofertados.

Pensando nisso, o Senac-ES inaugurou a nova Unidade Móvel de Saúde no dia 14 de junho, durante o evento de inovação ESX 2024, em Vitória. Considerada uma “sala de aula sobre rodas”, a estrutura levará cursos de habilitação técnica, qualificação e aperfeiçoamento profissional para diversas regiões do Espírito Santo. Os cursos atendidos pela unidade são os de Enfermagem, Estética e Saúde Bucal.

Ao todo, foram investidos mais de R$ 3 milhões na estrutura, que dispõe de uma sala de aula com capacidade para 12 alunos – equipada com um monitor com tela touchscreen interativa –, simuladores para práticas de enfermagem e odontológicas, além de equipamentos de estética facial e corporal. A fim de garantir acessibilidade, ela também conta uma escada segura e um elevador para atender pessoas com necessidades especiais.

A gerente de Unidades Móveis do Senac-ES, Camila Petarli, explica que a estratégia adotada pelo Senac-ES tem como objetivo democratizar o acesso à educação profissional em todo o estado do Espírito Santo.

“A abordagem envolve levar formação e qualificação profissional de alta qualidade para regiões remotas, utilizando recursos tecnológicos avançados como simuladores realísticos e softwares educacionais específicos para cada área. Isso permitirá que alunos de todas as partes do estado tenham acesso a uma educação profissional de excelência, sem a necessidade de se deslocarem para centros urbanos”, explica.

Segundo a gerente, os cursos de saúde no Espírito Santo enfrentam desafios, como a concentração das ofertas educacionais em centros urbanos, o que dificulta o acesso para moradores de regiões mais afastadas.

Além disso, há uma demanda crescente por profissionais qualificados nas áreas de Estética, Enfermagem e Saúde Bucal, especialmente em áreas rurais e periferias. Para a instituição, a Unidade Móvel chega como uma maneira de melhorar esse cenário.

“O Senac-ES, com sua tradição de excelência, busca preencher essa lacuna oferecendo cursos atualizados e com infraestrutura de ponta, mas ainda há uma necessidade de maior capilaridade para atender a todas as regiões do estado. A unidade servirá como um modelo de inovação educacional, mostrando como a tecnologia pode ser utilizada para superar barreiras geográficas e sociais, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social das comunidades atendidas.”, ressalta Camila.

Além disso, a instituição disponibiliza outras duas Unidades Móveis: uma para o segmento de Tecnologia da Informação (Smart Lab) e outra para Gastronomia. Por meio das estruturas, a instituição leva cursos de educação para o trabalho em atividades de comércio de bens, serviços e turismo por todo o estado.

O agendamento dessa e das outras Unidades Móveis pode ser feito pelo site do Senac-ES

Confira algumas fotos da Unidade Móvel de Saúde